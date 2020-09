Exmanželka Toma Cruisa Katie Holmes: Zbalila zadaného šéfkuchára

Škandalózny vzťah! Herečku Katie Hol­­mes (41) odfotili s novým frajerom Emiliom Vitolom (33) pri veľmi verejných a veľmi zaľúbených bozkoch.

Emilio pre ňu dokonca opustil svoju snúbenicu, s ktorou už plánovali svadbu. Spravil to veľmi „odvážne“ - cez SMS! Herečka vyzerá zamilovanejšie než kedykoľvek predtým. A dáva to patrične na­javo. Správa sa ako pobláznená tínedžerka a dáva pusinky svojmu o 8 rokov mladšiemu frajerovi Emiliovi Vitolovi. Zdroje z ich okolia uvádzajú, že sa spoznali cez spoločných známych už v októbri roku 2019.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Emilio pracuje ako kuchár v rodinnej reštaurácii, ktorú rady navštevujú rôzne celebrity. Škandalózne je, že Emilio bol v čase ich zoznámenia zasnúbený so svojou partnerkou, dizajnérkou Annou Rachel Emmons (24). Bývali spolu, plánovali svadbu a dokonca mali spolu aj šteniatko! Zdá sa, že ju Emilio podvádzal až do momentu, kým neunikli paparazziovské fotky, na ktorých sa s Katie bozkávali v uliciach New Yorku. Následne sa s ňou rozišiel cez SMS!

Na to všetko ale Katie nedbá a verejne ukazuje, aká je zamilovaná. V minulosti si však súkromie prísne strážila. Bola vydatá za Toma Cruisa (58) a majú spoločnú dcérku Suri (14). Neskôr mala 6-ročný vzťah s hercom Jamiem Foxxom, no ten jej lásku na verejnosti nikdy neprejavil. Dokonca udržiaval vrúcny vzťah s mamou svojej dcéry Kristin Grannis. Ich rozchod ju vraj položil na kolená a podľa zdroja mala veľa nocí plných alkoholu. No zdá sa, že teraz našla to, čo celý život hľadala.