Je to oficiálne: Štátne IT centrum v Košiciach začalo svoju činnosť

Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT začala v piatok v Košiciach oficiálne svoju činnosť.

Na starosti bude mať zlepšovanie štátnych služieb v oblasti informačných technológií vrátane testovania externých dodávok. Po stretnutí s prvými 80 zamestnancami tejto firmy to oznámila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). K zápisu spoločnosti do obchodného registra došlo 5. septembra, jej predsedom predstavenstva a riaditeľom je doterajší riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay.

Remišová pripomenula, že k vzniku spoločnosti došlo v priebehu len šiestich týždňov. "Pred nami momentálne stojí veľká úloha. V prvom rade my na úrovni štátu sme začali čistiť štátne IT, aby už nebolo symbolom pre korupciu, netransparentnosť, aby to nebola čierna diera prelievania peňazí. Chceme občanom poskytovať služby lepšie, efektívnejšie, aj lacnejšie," uviedla ministerka. Snahou podľa nej je, aby občan mohol postupne väčšinu služieb, ktoré štát poskytuje, využiť jednoducho len s pomocou mobilného telefónu. Konštatovala, že dosiaľ bol štát v oblasti IT veľmi slabý a nemal kapacity na kontrolu systémov od externých dodávateľov a dodané systémy sa potom často ukázali ako nefunkčné alebo zastarané. Novou firmou sa to má zmeniť.

"K dnešnému dňu máme 80 zamestnancov, či už sú to samotní programátori, alebo už aj testeri a rôzne iné pozície, ktoré vo výsledku budú pracovať na tom, aby občania mali skvelé štátne IT služby," povedal Miroššay. Jadro spoločnosti Slovensko IT tvorí časť bývalých pracovníkov košickej pobočky nemeckej firmy WireCard, ktorí majú skúsenosti s tvorbou globálnych proklientskych riešení. "Do budúcna chceme mať otvorené pozície, ktoré budú transparentne zverejnené," dodal Miroššay. Platy odborníkov v štátnej firme sú podľa neho porovnateľné s lokálnym IT trhom.

"Doterajšie štátne IT slúžilo hlavne štátu a úradníkom a my chceme, aby slúžilo občanom, to bude hlavná misia tejto akciovej spoločnosti," povedal štátny tajomník rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Marek Antal. Informačné systémy v jednotlivých rezortoch fungujú podľa neho izolovane a neexistuje žiadny "master plan", ktorý by systémy a štátne inštitúcie zjednocoval. "My sme sa rozhodli urobiť veľkú reorganizáciu, ministerstvo spolu s existujúcou rozpočtovou organizáciou NASES a novou spoločnosťou budú tvoriť úplne nový princíp fungovania a riadenia štátneho IT," uviedol.