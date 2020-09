V Nemecku sa objavil africký mor ošípaných: Rastú obavy o vývoze mäsa do Číny

Nemecko vo štvrtok potvrdilo prípad afrického moru ošípaných (AMO) na svojom území, čo vyvolalo obavy o ďalší vývoj exportu bravčového mäsa, najmä do Číny.

Nemecko je najväčším producentom bravčového mäsa v Európe.

Berlín potvrdil, že choroba bola zistená u mŕtveho diviaka neďaleko poľských hraníc, informovala agentúra Reuters. Úrady reagovali karanténnymi opatreniami v oblasti, producenti bravčového sa však obávajú, aby Čína, kľúčový zákazník, nezakázala jeho dovoz. Za minulý rok doviezla Čína z Nemecka bravčové mäso v celkovej hodnote 1,2 miliardy USD (1,01 miliardy eur).

Čína zvykne uvaliť zákaz na dovoz bravčového z krajiny, kde sa AMO objavil, napriek tomu, že bol zistený iba u diviakov. Ako povedal Andre Schäfer z maklérskej firmy Kaack Terminhandel, "Čína je pre Nemecko mimoriadne dôležitý trh. Ak dôjde k zákazu dovozu, ceny bravčového v Nemecku sa dostanú pod obrovský tlak".

Podľa údajov nemeckého štatistického úradu Destatis za prvé štyri mesiace tohto roka vyviezlo Nemecko do Číny 158.000 ton bravčového mäsa v hodnote 424 miliónov eur. To je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Ministerka pôdohospodárstva Julia Klöcknerová uviedla, že Berlín je s Pekingom v kontakte, pričom Nemecko presadzuje v tejto kauze "princíp regionality". To znamená, že odberatelia by nemali zaviesť dovozné obmedzenia voči celej krajine, ale vzťahovali by sa iba na dotknuté oblasti.