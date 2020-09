Košice chcú začal ligu poriadne posilnení: Lanária silné zámorské trio Slovákov

Hviezdne posily! Hokejové Košice majú za sebou poriadne hektické leto, keď po finančných problémoch a následnej stabilizácii klubu hlásia pred štartom novej extraligovej sezóny smelé plány.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V ich napĺňaní by im pritom malo pomôcť trio odchovancov ošľahaných zámorskou NHL - Martin Marinčin (28), Tomáš Jurčo (27) a Christián Jaroš (24)!

Hokejová scéna pod Tatrami sľubuje od októbra, keď štartuje nový extraligový ročník, pomerne pestré divadlo. Pandémia koronavírusu zamiešala dianím vo svete tak, že by sa fanúšikom na Slovensku mohlo predstaviť minimálne na štarte sezóny zopár vskutku zvučných mien spoza oceána či Európy. Bratislavskému Slovanu pomôžu Marián Studenič, ktorého v NHL draftovalo New Jersey, či gólman Roman Durný, patriaci Anaheimu. Trenčín ráta s Markom Daňom (Columbus), do bránky Zvolena sa postaví Adam Húska (NY Rangers) a v Nitre začne Róbert Lantoši (Boston). Zahanbiť sa nedali ani v Košiciach, ktoré po existenčných patáliách a hráčskom try-oute zbroja. Aj keď vedenie deklarovalo, že už má o podobe kádra predbežnú predstavu, podľa informácií Nového Času by sa v drese miestneho HC mohli popri Martinovi Pospíšilovi (Calgary) objaviť tri známe tváre z profiligy - torontský Martin Marinčin, edmontonský Tomáš Jurčo a ottawský Christián Jaroš.

„Stále sme s nimi v kontakte. Boli by sme radi, keby sme sa dohodli. Záujem o nich určite máme, ale to je zatiaľ všetko,“ povedal Novému Času riaditeľ marketingu a PR Stanislav Mucha. To, či si oceliari budú môcť svoje posily aj skutočne dovoliť, závisí z veľkej časti aj od zaplatenia poistiek, ktoré sa pohybujú vo výške desiatok tisícov eur na obdobie mesiaca a pol (keď by mohli reálne nastúpiť).