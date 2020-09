Carreno-Busta po troch rokoch v semifinále: Postup vydrel po maratóne

Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta (29) sa prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Vo štvrťfinále si v pozícii 20. nasadeného hráča poradil s dvanástkou pavúka Kanaďanom Denisom Shapovalovom v piatich setoch 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6, 6:3. Zápas trval 4:08 h. V boji o postup do finále si zmeria sily s Nemcom Alexandrom Zverevom, ktorý vo štvrťfinále zdolal Chorváta Bornu Čoriča 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:3.

Dvadsaťdeväťročný Španiel, ktorý sa do štvrťfinále dostal po diskvalifikácii Srba Novaka Djokoviča, stratil v prvom sete dvakrát vlastný servis a prehral ho 3:6. V ďalších dvoch dejstvách ukázal psychickú odolnosť po tom, ako uspel v tajbrejkoch. Vo štvrtom síce ťahal jasne za kratší koniec, po ošetrení chrbta sa však pozviechal a v šiestom geme piateho setu získal rozhodujúci brejk.

"Som zničený, ale naozaj nesmierne šťastný. Bola to bitka, skutočne náročný zápas, ktorý nás oboch stál veľa fyzických i psychických síl. Je úžasné, že sa mi v New Yorku opäť podarilo dostať sa do semifinále," povedal Carreno-Busta, ktorý sa medzi najlepších štyroch singlistov vo Flushing Meadows prebojoval aj v roku 2017. Shapovalov bol vo viacerých štatistických ukazovateľoch jasne lepší. Nasúkal 26 es oproti piatimi súperovým, zahral viac víťazných úderov (76:33), no urobil aj viac nevynútenýh chýb ako Carreno-Busta (76:42).

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) - Denis Shapovalov (Kan.-12) 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6, 6:3, Alexander Zverev (Nem.-5) - Borna Čorič (Chor.-27) 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:3.

Osaková postúpila do semifinále

Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open po víťazstve 6:3, 6:4 nad nenasadenou Američankou Shelby Rogersovou. Víťazka podujatia vo Flushing Meadows z roku 2018 sa v boji o postup do finále stretne s ďalšou domácou hráčkou Jennifer Bradyovou, ktorá zdolala Juliu Putincevovú z Kazachstanu 6:3, 6:2.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Naomi Osaková (Jap.-4) - Shelby Rogersová (USA) 6:3, 6:4, Jennifer Bradyová (USA-28) - Julia Putincevová (Kaz.-23) 6:3, 6:2.