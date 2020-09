Muž († 33) vysielal naživo svoju samovraždu: Video sa začalo šialene šíriť, ľuda sú zdesení!

Ronnie McNutt († 33) z amerického Mississippi odvysielal naživo na Facebooku svoj odchod zo sveta.

Na záberoch vidieť bradatého muža, ako sedí za stolom a následne si strelí do hlavy. Jeden z jeho priateľov to videl, avšak nestihol zakročiť. ,,Prosím, modlite sa za rodinu Ronnieho McNutta. Práve sa zabil počas živého videa na Facebooku a neviem to dostať spred očí. Snažil som sa zasiahnuť ale očividne som nebol dosť rýchly. Drahý Bože, bodaj by som to stihol,“ napísal zdrvený muž.

Video streamované 31. augusta Facebook okamžite stiahol, avšak objavilo sa na sociálnej platforme TikTok, kde sa začalo nekontrolovateľne šíriť. Užívateľom sa dokonca zobrazovalo medzi odporúčanými príspevkami. Netušiac, akej hrôzy budú svedkami, si video pozreli. Náhľad totiž pôsobil nevinne – zobrazoval bradatého muža ako telefonuje. Ľudia sa okamžite začali sťažovať na TikTok a navzájom sa varovať.

,,Pozeral som si TikTok a zrazu mi vyskočilo video muža, ktorý sa zastrelil. Vážne všetkých varujem, NEPOZERAJTE to, nehľadajte to, pretože je to strašidelné, tak prosím buďte opatrní. Panebože, trasiem sa,“ napísal jeden z užívateľov. ,,Ak to uvidíte medzi odporúčanými videami, čo najrýchlejšie scrollujte inam, je to príšerné. Naozaj vám radím nejaký čas sa vyhýbať TikToku,“ odkázal ďalší. Na TikTok sa zniesla vlna kritiky, že nevie video zo siete odstrániť a zabrániť jeho šíreniu.

,,Blokujeme účty, z ktorých sa niekto snaží opakovane video nahrať. Ceníme si členov našej komunity, ktorý tento obsah nahlásili a varujú ostatných pred pozeraním či zdieľaním takéhoto videa, z úcty k zosnulej osobe a jej rodine,“ cituje Mirror hovorcu platformy. Muž bol členom kresťanského spoločenstva. ,,Ronnie bude chýbať všetkým, čo ho poznali a milovali. Bol veľmi starostlivý, oddaný a výstredný. Slúžil verne svojmu kostolu a bol milovaný mnohými,“ odkázalo vedenie spoločenstva cez Facebook.