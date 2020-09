WHO začala riešiť Česko kvôli koronavírusu, Babiš vybuchol: Ostrá reakcia premiéra

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval českú pobočku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá v utorok varovala pred odklonom od trasovania v krajine, aby mlčala.

Neodporučila rúška a ani nevedela, že je pandémia, napísal predseda na adresu organizácie na twitteri. Doplnil, že podľa štatistiky úmrtí v európskych krajinách na milión obyvateľov Česko situáciu zvláda.

Čtu, co teď vydala @WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře. pic.twitter.com/ygcoY6nEfe — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 8, 2020

"Čítam, čo teraz vydala WHO. Tá WHO, ktorá neodporučila rúška a ani nevedela, že je pandémia. Podľa mňa by mala mlčať. A pre české médiá, ktorá stále kritizujú a píšu, ako to nezvládame, posielam štatistiku počtu úmrtí v európskych štátoch na milión obyvateľov. Sme na tom veľmi dobre," uviedol premiér. O zmene v trasovaní teraz diskutujú experti ministerstva zdravotníctva. Babiš avizoval jej zverejnenie do piatku. Vládny splnomocnenec pre výskum v zdravotníctve Roman Prymula ČTK napísal, že "zmena trasovania bude ešte diskutovaná".

Situácia v Česku je podľa českej pobočky WHO teraz znepokojujúca. Dáta ukazujú rastúcu úroveň šírenia infekcie naprieč krajmi a okresmi a pribudlo hospitalizovaných pacientov s COVID-19, vrátane tých, ktorí sú vo vážnom stave. Riešením nie je zastaviť trasovanie kontaktov nakazených, ale zvýšiť kapacity, uviedla pobočka na facebooku.

"Testovanie, trasovanie kontaktov a izolácia nemajú žiadnu inú alternatívu v zvládaní COVID-19. Ani u nás, ani kdekoľvek inde," uviedla zdravotnícka organizácia a doplnila, že testovanie na COVID-19 sa značne rozšírilo a ukazuje dobré výsledky. Denný nárast nakazených v Česku v pondelok prekonal šiestykrát od začiatku epidémie päťstovku a aktuálne nakazených je cez 8 400 ľudí.

Spolu so zmenou trasovania Babiš hovoril aj o možnosti, že by do karantény nemuseli tí, ktorí pri kontakte s nakazeným mali na ústach respirátor. Prymula diskusiu o tom označil za mediálnu bublinu. "Aj tam, kde ľudia dodržiavali rúška a vzdialenosť, by do karantény nemuseli. Ak majú všetci rúška, nie je problém. Respirátor má význam napríklad u učiteľov, keď žiaci v triede rúška nemajú," napísal ČTK.