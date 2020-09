Britney Spears vyhlásila otcovi vojnu: V hre je takmer 50 miliónov!

Britney Spears (38) bojuje za to, aby jej poručníkom už nebol jej otec. Ten spravuje jej záležitosti, odkedy sa v roku 2008 psychicky zrútila. Speváčku podporuje aj fanúšikovské hnutie Free Britney (Osloboďte Britney).

Popová hviezda v roku 2008 dvakrát skončila na psychiatrii. Súd jej následne pridelil poručníka, ktorý sa staral o jej finančné a právne záležitosti. Tie odvtedy väčšinu času spravoval jej otec Jamie. Teraz sa však Britney snaží na súde dosiahnuť zmenu.

Tvrdí, že naďalej chce zachovať poručníctvo nad svojimi záležitosťami a že je to dobrovoľné rozhodnutie. Nechce však, aby to robil jej otec, chce to prideliť finančnej firme. Tým by bol Jamie Spears úplne odstrihnutý od dcérinho majetku v hodnote 48,5 mil. eur. Najnovšie sa Jamie a jeho právnici snažia dosiahnuť, aby súdne konanie bolo neverejné. Aj tomu sa Britney bráni a chce, aby sa všetko zverejnilo.

Na jej podporu sa objavilo hnutie Free Britney (Osloboďte Britney), ktorého členovia chodia protestovať pred budovu súdu počas pojednávaní v tejto kauze. Hnutie už podporili aj hviezdy ako Cher či Miley Cyrus. „Britney Spears vehementne protestuje proti snahám svojho otca držať tento súdny spor zavretý v skrini ako rodinné tajomstvo,“ povedal jej právnik. Dodal tiež, že hviezda oceňuje podporu fanúšikov.