Černák prehovoril o oslobodení Kočnera a Zsuzsovej: Nečakané slová mafiánskeho bossa

Verdikt v prípade popravy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) spôsobil mediálne zemetrasenie. Senát Špecializovaného trestného súdu totiž oslobodil spod obžaloby Mariána Kočnera (57) a Alenu Zsuzsovú (46). K tomuto rozsudku sa vyjadril aj Mikuláš Černák, ktorý si odpykáva 25 rokov za viacero vrážd.

Podľa mafiánskeho bossa tento verdikt mu pripomína ten, keď ho v minulosti odsúdili v prípade vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka († 30).

Po vynesení rozsudku v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) sa v médiách objavili informácie o možných nezhodách v trojčlennom senáte, ktorý vo veci rozhodoval. Údajne dvaja členovia senátu prehlasovali jeho predsedníčku Ruženu Sabovú. A to teda vyvoláva množstvo dohadov či špekulácií a práve o tom píše aj Mikuláš Černák na svojom facebookovom profile.

„Po tomto rozsudku zostalo asi veľa ľudí na Slovensku šokovaných a sklamaných a najmä pozostalí príbuzní po poškodených. Toto rozhodnutie súdu bude v očiach verejnosti, a to aj vzhľadom na to, v akom stave máme na Slovensku súdnictvo, vyvolávať rôzne emócie a pochybnosti ešte dlho, čo je pochopiteľné, najmä ak už dnes prenikajú na verejnosť informácie o prehlasovaní predsedníčky senátu ďalšími dvoma členmi senátu v otázke viny,“ uvádza Mikuláš Černák v statuse, ktorý poukazuje na jeho súdny proces spred 21 rokov.

„Verejnosť a novinári, ktorí v roku 1999 sledovali môj prvý proces v prípade vraždy Szymaneka, si iste spomínajú na to, ako po vynesení tohto rozsudku prezradil predseda senátu Ľubomír Samuel, že bol prehlasovaný ďalšími dvoma členmi jeho senátu, ktorí hlasovali za moju vinu. Chcel som tým povedať len to, že ak by to bolo tak aj u Kočnera, tak takýto prípad sme tu už mali,“ uviedol Černák a doplnil, že ak bolo rozhodnutie v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice zákonné a vychádzalo len z vykonaných dôkazov, je potrebné týmto sudcom vysloviť namiesto kritiky rešpekt za odvahu a nezávislosť pri rozhodovaní.

Odkaz pozostalým

V rozsiahlom statuse Černák zároveň vyjadril podporu rodičom i príbuzným mladých ľudí, ktorí boli zavraždení vo svojom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. „Pozostalým prajem veľa trpezlivosti a sily bojovať ďalej a tak, ako aj v mojom prípade došlo po rokoch k spravodlivosti, verím, že sa spravodlivosti dočkajú aj oni,“ uzavrel Černák.