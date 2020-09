Najväčšie hviezdy slávnej Tour de France: Slovinci ohurujú celý cyklistický svet

Primož Roglič a Tadej Pogačar. Mená, ktoré počas tohtoročnej edície Tour de France rezonujú medzi fanúšikmi aj odborníkmi na cyklistiku.

Slovinskí jazdci svoju dominanciu naplno ukázali v 9. etape, ktorá pelotón previedla cez viacero veľmi náročných stúpaní. V záverečnom šprinte bol najrýchlejší stále len 21-ročný Tadej Pogačar.

What a finish and a double for í ¼í·¸í ¼í·® Slovenia!

Relive the final kilometre and @Tamaupogi's sprint win!



Quel final avec un doublé slovène !

Revivez le dernier kilomètre et le sprint victorieux de í ¼í·¸í ¼í·® @TamauPogi à Laruns !#TDF2020 pic.twitter.com/ZNjxOsrbtL — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

"Je šialené vyhrať etapu po takom ťažkom dni. Je to neskutočné. Ďakujem tímovým kolegom, dnes odviedli skvelú prácu. Som naozaj rád, že som to dotiahol do víťazného konca. Vlastne som chcel získať čo najviac času do celkového poradia, no v cieli bolo desať bonusových sekúnd, takže som zavrel oči a išiel som naplno," povedal po svojom premiérovom víťazstve Pogačar.

Na druhú pozíciu odsunul v skončenej etape práve svojho krajana Rogliča. Primož je skvelý, dúfam, že spolu dokážeme veľké veci. Celkovo som veľmi spokojný. Áno, v 7. etape som spravil chybu, no máme dve víťazstvá, takže je to super," povedal Slovinec v televíznom rozhovore.

í ¼í¿†í ½í²› Another Slovenian 1-2 on the #TDF2020, heartbraking scenario for í ¼í·¨í ¼í·­ @MarcHirschi before rest day one.



í ¼í¾¬ Tune in for the 1' highlights of stage 9.#TDFunited pic.twitter.com/mdwkQKf3bC — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

30-ročný Primož Roglič si vďaka skvelému výkonu oblečie v ďalšom pokračovaní žltý dres pre lídra na celkový triumf, keď vystriedal doterajšieho lídra Adama Yatesa. V tomto rebríčku je Pogačar momentálne na siedmom mieste so stratou 44 sekúnd.

Pre slovinské duo tak ide o skvelý prvý týždeň Tour de France. Svoje kvality však budú musieť potvrdiť aj vo zvyšnom priebehu. V pondelok dostanú cyklisti prvý deň voľna, po ktorom ich čaká 10. etapa.