V Medzilaborciach sa prváčikovia učia rusínsky: Rozumeli by ste im aspoň slovo? Otestujte sa!

Nový školský rok priniesol novinku. Do vyučovacieho procesu na dvoch základných školách v Medzilaborciach zaradili rusínsky jazyk. Domáci i učitelia vnímajú tento krok ako historický okamih.

Azbuka či ukrajinčina sa totiž na miestnych školách bežne učili ešte pred revolúciou, no neskôr sa od toho upustilo. Pedagógovia sú presvedčení, že rusínsky jazyk má dôležité miesto aj v súčasnej dobe. Ten, kto ho ovláda, sa totiž môže dorozumieť takmer v každej slovanskej krajine.

Vyučovanie rusínskeho jazyka ako riadneho predmetu v rozsahu jednej hodiny týždenne zaviedli v prvom ročníku obe mestské základné školy na Duchnovičovej a Komenského ulici. V meste sa totiž k rusínskej národnosti hlási väčšina obyvateľov. „Máme knihy aj učebnice, ale ako regulárny predmet sa tu ešte nikdy neučil. Do revolúcie sa tu ešte učila ukrajinčina aj ako maturitný predmet. Sám som z nej maturoval,“ uviedol riaditeľ medzilaborskej Základnej školy na Duchnovičovej ulici Ivan Štefanko s tým, že ku kodifikácii rusínskeho jazyka došlo v 90. rokoch minulého storočia.

„Naším cieľom je, aby si aj tí najmenší vedeli v azbuke prečítať rusínske texty. Ale dôležitejšie je, aby deti spoznali históriu, kultúru, tradície, a aby vedeli, odkiaľ sme. My sme malý národ a musíme byť tvoriví a vynaliezaví,“ povedal Štefanko. Zároveň zdôraznil, že ich jazyk, ktorým hovoria takmer bežne, má miesto aj v dnešnej dobe. „Kto ovláda rusínsky, rozumie Poliakovi, Ukrajincovi, Chorvátovi, Srbovi, čo mám overené,“ vyzdvihol riaditeľ.

Ľubozvučný jazyk bude učiť Peter Gajdoš, kvalifikovaný učiteľ pre 1. až 4. ročník a rusínsky jazyk. „Je to jazyk, s ktorým sa viete dorozumieť vo viacerých krajinách. Rusínom je veľmi ľahké sa prispôsobiť aj na slovenčinu alebo češtinu či ďalšie podobné reči,“ vraví Gajdoš. Deti bude učiť pomocou učebníc, ale hlavne sa bude zameriavať na pesničky a hry. „Aby to prvákov bavilo, budem sa zameriavať na hry so slovíčkami. Máme tu aj veľa Slovákov, ktorí sa budú s rusínskym jazykom ešte len zoznamovať, lebo rodičia ich k tomu už neviedli,“ dodal učiteľ.

Krátky slovník rusínskeho jazyka

mašyna – auto

bukvar – šlabikár

ňaňo – otec

bandurka – zemiak

boborunka – lienka

molodyj – ženích

moloda – nevesta

soročka – košeľa

Blajvaz – ceruzka

frajirka – milenka

paskudnyj – nepríjemný

bortak – hlupák

pacja – sviňa

durkati – klopať