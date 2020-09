Sexi biatlonistka si spestrila prípravu: Takto ste ju jazdiť ešte nevideli

Pod kombinéznou skrýva telo bohyne! Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová (30) nie je len najlepšou pretekárkou na svete.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Už dve sezóny za sebou ovládla poradie Svetového pohára, ale podľa mnohých aj najkrajšou. A pri pohľade na jej krivky s týmto názorom len ťažko nesúhlasiť.

Sexi biatlonistka sa momentálne pripravuje na novú sezónu. Dopraje si však aj zábavu a so všetkým sa ochotne a rada pochváli na sociálnej sieti. Dorothea si prípravu spestrila s prilbou na hlave za volantom buginy a ako vidieť, išlo jej to skvele. "Dnes sa zabávam," napísala stručne k fotke v kombinéze a s prilbou. No vzápätí ponúkla aj video z posilňovne, kde je vidieť, že letná príprava nie je žiadna sranda...