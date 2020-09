Sexi Brazílčanka o horúcej noci na OH: Sex s Pedrom som mala, ale nikoho som nevyhodila

Vyšla s pravdou von! Jedna z najatraktívnejších športovkýň sveta, Brazílčanka Ingrid Oliveira (24), prezradila podrobnosti z olympijských hier v Riu de Janeiro.

Pred štyrmi rokmi táto sexi Brazílčanka rozbúrila športový svet potom, čo sa objavili informácie, že počas hier mala s kajakárom Pedrom Goncalvesom sex.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Oliveira mala z izby vyhodiť svoju spolubývajúcu Giovannu Pedrosovú, ktorá kvôli tomu, aby umožnila kamarátke s Pedrom voľnú izbu, prenocovala deň pred súťažou mimo izby. Obom skokankám na druhý deň nevyšla súťaž, skončili na posledných miestach. Brazília sa tak do Ingrid pustila, žiadala jej vylúčenie z olympijského tímu. Teraz sa Oliveira snaží očistiť svoje meno.

"Toto je skutočná pravda. Vzala som Pedra na izbu, ale nestalo sa to noc pred súťažou a ani kvôli tomu nikto nestrávil noc pred izbou a ani ma nevyhodili z hier. S Pedrom sme robili to, čo sme chceli, ako mnohí iní pred nami," povedala Ingrid brazílskemu magazínu UOL Sports. "Usain Bolt si vzal na izbu dievča, ktoré nemalo ani akreditáciu. Na verejnosť sa však dostal iba môj prípad. Keď sa to stalo, celé dni som preplakala. Nezaslúžila som si takú kritiku, celé to bolo veľmi skreslené," dodala sexi Brazílčanka.