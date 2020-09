Posadnutý ctiteľ prenasledoval dievčinu: Desivé vyznanie lásky, aké by nechcela zažiť žiadna žena

Matthew Harris (38), starý mládenec z anglického mesta Stoke-on-Trent, spoznal dievča svojich snov (23), keď sa nasťahovalo do izby v dome, ktorý prenajímal jeho otec.

On sám na pozemku obýval záhradný domček. Písal sa rok 2015, dievčina mala vtedy len 18 rokov. V podnájme sa necítila dobre a tak sa po pár mesiacoch odsťahovala. Matthew jej napísal na Twitteri, ako sa má. ,,Odpísala, že dobre a potom si jeho kontakt zablokovala s očakávaním, že to bude koniec záležitosti. Ale bol to len začiatok opakovanej a nechcenej komunikácie, ktorá trvala roky,“ povedala na súde k prípadu prokurátorka Sophie Hill.

Ako píše portál Mirror, Matthew dievčaťu opakovane písal na Facebooku, Instagrame aj Twitteri a vždy, keď si ho zablokovala, vytvoril si nový profil. Dievča začalo podnikať a vrámci práce cestovalo po svete. Obdivovateľ si vyhľadal jej číslo účtu a posielal jej malé sumy, väčšinou 1 libru, a ku každej platbe pripísal odkaz. V správach dievčaťu opakoval, že sa nikdy nevzdá a že ,,so snahou prichádza aj úspech“ alebo ,,všetko, po čom túžim, dosiahnem“.

Matthew dostal v súvislosti s obťažovaním upozornenie od polície, no vo vypisovaní dievčaťu neprestal. Jej sociálne siete a každý pohyb sledoval roky. Všetko vyvrcholilo, keď zistil adresu jej rodného domu vo Walase a cestoval tam 321 kilometrov. Do domu sa vlámal, no neukradol nič. V spálni dievčiny však naaranžoval jej náhrdelníky do tvaru srdca a uložil ich na jej postel. Navrch položil odkaz: ,,Zlomila si mi srdce, ale inak to nešlo, princezná“.

Potom sa vlámal aj do neďalekého domu jej sestry. Dievča vo vyjadrení pre súd napísalo, že mužovo správanie vrhlo tieň na celý jej život a už chce, nech to prestane. Harrisa súd uznal vinným z prenasledovania a spôsobenia škody, keďže pri vlámaní do domu rozbil okno. K obvineniam mu pribudlo obťažovanie a prenasledovanie ďalšej ženy. Sudkyňa mu povedala, že jeho správanie malo veľký vplyv na život dievčaťa a bolo škodlivé. Dostal trest, v base si posedí dva roky a dievča nemôže kontaktovať ďalších päť rokov.