Exmanželka Jeffa Bezosa je najbohatšia žena sveta: Jej majetok sa za rok zdvojnásobil

Je z nej najbohatšia žena na svete!

MacKenzie Scott (50), bývalá manželka Jeffa Bezosa (56), si za posledný rok pripísala na účet 25,5 miliardy eur. Jej majetok tak aktuálne dosahuje hodnotu 57 miliárd eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bol to rýchly rozvod. V januári 2019 sa prevalila nevera Jeffa Bezosa. Po 25 rokoch manželstva a štyroch deťoch sa tak ich cesty životom rozdelili. Už v júli 2019 sa dohodli na rozdelení majetku. Hoci mala MacKenzie nárok na polovicu majetku, uskromnila sa so štvrtinovým podielom. Rodinný majetok sa odvíjal predovšetkým od firmy Amazon, v ktorej je Jeff Bezos šéfom. MacKenzie po rozvode dostala 19,7 milióna akcií spoločnosti, čo predstavuje 4-percentný podiel v Amazone. Už pred rokom to znamenalo veľmi slušný majetok 31,5 miliardy eur. Vďaka tomu sa vtedy spisovateľka stala 22. najbohatším človekom na svete a treťou najbohatšou ženou.

Odvtedy sa však hodnota akcií Amazonu prudko zvýšila. Spôsobil to najmä koronavírus, pre ktorý ľudia začali omnoho viac nakupovať cez internet. Cena jednej akcie tak od začiatku tohto roka narástla z 1 700 eur takmer až na 3 000 eur. A vďaka tomu narástla aj hodnota majetku oboch exmanželov. Jeff Bezos je aktuálne so 174 miliardami eur najbohatším človekom na svete. MacKenzie má majetok v hodnote 57 miliárd eur, je dvanástym najbohatším človekom na svete a najbohatšou ženou. Vyplýva to z Indexu miliardárov agentúry Bloomberg, ktorá sleduje majetok svetových boháčov v reálnom čase.

Okrem akcií dostala MacKenzie aj ich dom v Beverly Hills, ktorý mal hodnotu 25 miliónov eur. Jeff si kúpil nové sídlo za 140 miliónov eur. Po rozvode si však spisovateľka bohatstvo len neužíva, ale aj pomáha. Na charitu venovala už takmer 1,5 miliardy eur.