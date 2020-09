Remišová reaguje na rozsudok súdu v kauze vraždy Kuciaka: Silné slová

V prostredí nedôvery občanov voči polícii, prokuratúre a súdom na Slovensku rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti.

V reakcii na vyhlásenie rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedla predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Rozsudok rešpektuje, no vníma ho ťažko. Ukazuje podľa nej aj to, že boj o spravodlivosť na Slovensku pokračuje.

"Rozhodnutím súdu v kauze Mariana Kočnera a jeho spoločníkov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na Slovensku otvára ďalšia etapa boja za spravodlivosť," skonštatovala Remišová.

Rozsudok vníma aj ako začiatok ďalšej etapy "ťažkého boja proti moci tých, ktorí sa stále spoliehajú na systém skorumpovaných sudcov, politikov a štátnych úradníkov".

Šéfka Za ľudí pripomenula, že odkazom Jána Kuciaka je nevzdať sa a neprestať. "Našou úlohou a zodpovednosťou je dnes pracovať pre spravodlivosť tam, kde sme," dodala.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obžalovaných Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú.