Tehotná Karla († 22) spala u svojho priateľa, o chvíľu bola mŕtva: Masaker priamo v posteli!

Tehotnú ženu († 22) zastrelili, keď spala u priateľa v posteli. Hrozný čin sa udial len niekoľko niekoľko hodín po tom, čo zabili jej bratranca pri streľbe na neďalekej ulici.

Karla Bermudez († 22) bola niekoľkokrát zasiahnutá výstrelmi, ktoré prestrelili o 5:30 ráno okno druhého poschodia veľkého rodinného domu v štáte Connecticut, uvádza dailymail.co.uk.

Polícia uviedla, že cieľom streľby bol Karlin priateľ, ktorý v tom čase ležal vedľa nej v posteli. Aj jeho zasiahla streľba, utrpel však len ľahké zranenie. Karla, ktorá bola v 23. týždni tehotenstva, bola prevezená do nemocnice, no napriek úsiliu o záchranu jej života neprežila. Jej nenarodené dieťa, dievčatko, tiež neprežilo.

Mladá žena navyše zomrela len okolo 24 hodín po tom, čo jej bratranca, 24-ročného Heriberta Marqueza, policajti našli mŕtveho. Utrpel strelné poranenie hlavy, na ulici vzdialenej len štyri bloky od jej domu. Bermudezovej priateľ, ktorého polícia nemenovala, s vyšetrovateľmi nespolupracuje. Postrelili ho do zadku a zotavuje sa v nemocnici.

Policajný kapitán uviedol, žeNásilné úmrtia označili za „nešťastnú náhodu“. Polícia ďalej uviedla, že svedkovia spozorovali, že dvaja muži stáli v pondelok o 5:35 pred domom na Washington Avenue a začali strieľať do okna na druhom poschodí.

V čase, keď dorazila polícia, muži na mieste už neboli a na ulici ležali prázdne náboje. V súčasnosti nie je jasné, koľko výstrelov bolo vystrelených a koľko osôb je podozrivých. Polícia neposkytla informácie, či došlo k zatknutiu, no prípad vyšetruje ako zabitie.

Karla nebývala v dome, kde k streľbe došlo, zostala len na jednu noc, aby navštívila svojho priateľa. V dome sa v čase streľby nachádzali ďalší dvaja dospelí, ktorí neboli zranení. Marqueza našli na zemi so strelným poranením hlavy na ulici v nedeľu skoro ráno. „Takže teraz babička stratila dve vnúčatá za menej ako dva dni,“ povedala Marquezova matka Elizabeth Delgado. „Všetci sú z toho zdrvení. Myslela som si, že to bol len sen. No nie je to žiadny sen,“ uviedla ďalej.

K násiliu so zbraňami došlo po víkendovej sérii prestreliek v Bridgeporte, ktorá si vyžiadala troch mŕtvych. V piatok neskoro večer bol v Bridgeporte zastrelený aj ďalší 25-ročný muž. Polícia aj zdrvená rodina vyzvali všetkých, ktorí o prípade niečo vedia, aby čím skôr poskytli informácie v nádeji, že sa oba prípady objasnia.