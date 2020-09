Bratislavský maratón sa predsa len uskutoční: Preteky sa presúvajú do virtuálnej podoby

Bratislavský maratón sa v roku 2020 uskutoční vo virtuálnej podobe. V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič.

Bratislavský maratón dostal stopku kvôli situácii spojenej s pandémiou koronavírusu a opatreniami, ktoré schválila vláda SR po štvrtkovom zasadnutí konzília odborníkov. "Do prípravy podujatia sme všetci “bežci - partneri - organizátori” dali spoločne obrovské úsilie. Prenás to predstavuje veľký záväzok, rešpekt voči každému a z toho vyplývajúcu zodpovednosť," zneli slová Pukaloviča, ktorý v spolupráci s generálnym partnerom podujatia ČSOB a ďalšími partnermi hľadili riešenia, ako podujatie uskutočniť.

"Teší nás, že práve náš generálny partner - ČSOB - v tejto zložitej situácii vyjadril absolútne pochopenie a solidaritu so vzniknutou situáciou a rozhodol sa finančne zastrešiť a pokryť náklady na presun pretekov do

virtuálnej podoby, ako aj uhradiť náklady na zaslanie štartových balíčkov," uvádza sa ďalej v tlačovej správe. "Na základe toho vám

spoločne predstavujeme navrhované možnosti zapojenia sa do ČSOB Bratislava Marathon 2020 a jeho priebehu v najbližších dňoch, ktoré sme zhrnuli do 3 bodov: 1. Virtuálne preteky, 2. štartový balíček, 3. alternatívy refundácie štartovného."

Ak sa účastník podujatia rozhodne pre virtuálne preteky, svoju disciplínu si bude môcť odbehnúť od soboty 05.09.2020 do nedele 13.09.2020, dokedy je potrebné svoj výsledok aj nahrať. Zúčastniť sa virtuálnych pretekov môžu všetci riadne registrovaní účastníci, účasť je však dobrovoľná. Organizátori v utorok 15.09.2020 zverejnia aj celkové poradie v jednotlivých disciplínach.

"Každý riadne registrovaný účastník ČSOB Bratislava Marathon 2020 si môže od stredy 02.09.2020 až do nedele 06.09.2020 na Námestí Milana Rastislava Štefánika v Eurovea prevziať svoj štartový balíček, a to v časoch streda až piatok v čase od 12:00 do 18:00 alebo sobota a nedeľa v čase od 10:00 do 16:00."

Jednou z ďalšch možností je aj refundácia štartovného, na ktorú majú právo všetci riadne registrovaní účastníci, ktorí si môžu presunúť svoje zaplatené štartovné do niektorých z ďalších ročníkov podujatia vyplnením on-line formuláru od 07.09.2020 do 30.09.2020, alebo požiadať o vrátenie štartovaného z roku 2020 v plnej výške vyplnením on-line formuláru od 07.09.2020 do 30.09.2020. Jedným z ďalších riešení je pomôcť organizátorovi a podporiť podujatie a ponechať zaplatené štartovné organizátorovi.

Organizátori ďalej hľadali riešenie aj pre alternatívu konania majstrovstiev Slovenska v polmaratóne. "V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom pracujeme na alternatíve konania M-SR v polmaratóne na špeciálne pripravenej trati pre riadne registrovaných a prihlásených bežcov SAZ. Detailné informácie budú známe najneskôr v stredu 02.09.2020 dopoludnia. V prípade, ak sa nám podarí sfinalizovať všetky potrebné detaily, registrácia na Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne bude otvorená aj pre doteraz neprihlásených účastníkov - po splnení podmienok prihlasovania na tento typ podujatia," informoval Pukalovič.