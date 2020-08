Ako hosť relácie Inkognito sa predstavil aj moderátor Vlastimil, ktorého si môžeme pamätať z českých VyVolených spred 15-tich rokov. Ako moderátora by ho hádači zrejme odhalili oveľa jednoduchšie, ako činnosť, ktorú uviedol pod indíciou. Nebol by to však Maroš Kramár, keby hneď neprihodil vlastnú historku. Napokon ale všetko zaklincoval Vlado Voštinár. Nielen v tomto videu, ale aj v pondelkovej jojkárskej relácii Inkognito.