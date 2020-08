Lady Gaga ovládla udeľovanie cien MTV: V jednom z kostýmov jej takmer vyletel prsník

Americká popová speváčka Lady Gaga ovládla v noci na pondelok udeľovanie cien americkej televízie MTV, ktoré sa odohralo na niekoľkých miestach New Yorku.

Získala päť ocenení, okrem iného v kategórii umelec roka. V kategórii pieseň roka uspela aj s kolegyňou Arianou Grande so spoločným songom Rain On Me a spoločne s Kanaďanom Justinom Bieberom zabodovala aj v novej kategórii "najlepšie hudobné video z domova" vďaka klipu k piesni Stuck with U. Hlavnú cenu za videoklip roka si odniesol spevák The Weeknd za video k songu Blinding Lights.

Fotogaléria 24 fotiek v galérii

Pri prvom veľkom slávnostnom večere s odovzdávaním cien v USA od prepuknutia pandémie koronavírusu sa 34-ročná Lady Gaga objavila na pódiu niekoľkokrát, a vždy v rôznych nápadných kostýmoch s ochranou nosa a úst. "Buďte priateľskí, noste rúška a buďte odvážni a stále odvážnejší," povzbudzovala speváčka svojich fanúšikov.

Lady Gaga prevzala tiež špeciálnu cenu Tricon Award, ktorá je vyznamenaním aj za jej pôsobenie čoby aktivistky. "To pre mňa znamená viac, než si pravdepodobne myslíte," povedala Gaga po prevzatí ocenenia z rúk modelky Belly Hadid.

"Pre mnoho ľudí to nebol ľahký rok, ale ja vidím vo svete veľké víťazstvo odvahy," povedala Lady Gaga a vyjadrila presvedčenie, že kultúra sa dočká obrodenia.

Lady Gaga a Ariana Grande ani pri svojom spoločnom nedeľnom vystúpení nezložili rúška. Obe išli na udeľovaní cien s tradíciou od roku 1984 ako favoritky, lebo mali zhodne po deviatich nomináciách.