Hviezde Oteckov ide karta: Nový flek vďaka seriálu

Ide mu karta! Herec Oliver Oswald (19), ktorý momentálne hviezdi v markizáckych Oteckoch, získal na ďalší neodolateľný džob.

Mladý blondiak, ktorý len nedávno zmaturoval, teraz od seriálových kamier mieri rovno pred moderátorsky mikrofón do známeho rádia! V Európe 2 totiž dostal šancu. So svojím kolegom Samuelom Prochádzkom robí na youtube šou Sketch Bros a práve títo dvaja chalani sa budú prihovárať poslucháčom vo svojej dennej relácii Drive time s dvojicou Sketch Bros. Vyzerá to tak, že Oswald je čoraz vyhľadávanejší umelec v šoubiznise.