Lewis Hamilton triumfoval na Veľkej cene Belgicka: Druhý skončil tímový kolega Valtteri Bottas

Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Belgicka, siedmom podujatí seriálu F1.

na Mercedese, tretí bol Holanďan Max Verstappen na Red Bulle.



V cieli sa zopakovalo poradie, v akom pretekári štartovali do pretekov, pričom svoju pozíciu zopakoval aj štvrtý Daniel Ricciardo na Renaulte. Ten získal extra bod za najrýchlejšie kolo. Pre Hamiltona to bolo už 89. víťazstvo v F1, v Belgicku triumfoval štvrtýkrát. Už iba o dva triumfy tak zaostáva za rekordom Nemca Michaela Schumachera s 91 prvenstvami. Vôbec sa nedarilo stajni Ferrari - Sebastian Vettel skončil 13., jeho tímový kolega Charles Leclerc na 14. mieste.



Leclerc na Ferrari si síce krátko po štarte výrazne polepšil z 13. štartovej pozície, no krátko na to stratil rýchlosť aj pozíciu. Poradie na čele bolo dlhodobo ústálené a Hamilton si pred Bottasom udržiaval dostatočný náskok. V 10. kole kolidoval Russell s Giovinazzim, ktorý spravil hodiny a pre oboch sa následne preteky skončili. Hamilton jazdil ďalšie suverénne preteky a bez väčších problémov si držal líderskú pozíciu. Tretí Verstappen sa do konca pretekov udržal pred Ricciardom, druhý Bottas stratil na Hamiltona 8 sekúnd.