Zavlečenie Michala Kováča mladšieho k našim susedom: Na únose sa mali podieľať aj rakúske orgány

Málo známou kapitolou zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho z augusta 1995 do Rakúska je popri všeobecne známom angažmáne Slovenskej informačnej služby (SIS) aj účasť rakúskych štátnych orgánov. S odvolaním sa na vyšetrovací spis to pri príležitosti 25. výročia únosu pre TASR uviedol bezpečnostný analytik Milan Žitný.

"Niekedy pred termínom zavlečenia kontaktoval námestník SIS Jaroslav Svěchota kolegov z útvaru boja proti terorizmu na rakúskom ministerstve vnútra. Požiadal o súčinnosť na dni 30. a 31. augusta 1995 na hraničných priechodoch so SR Petržalka - Berg, Jarovce - Kittsee a Moravský Ján - Hohenau. Svěchota vysvetlil rakúskym kolegom, že slovenská strana bude nacvičovať akciu boja proti terorizmu a potrebovala by voľný prejazd pre vozidlá, ktoré sa na akcii budú podieľať," povedal Žitný.

Podľa jeho slov rakúski kolegovia súhlasili a požiadali o zoznam vozidiel, ktoré majú mať v dané dni nerušený prejazd cez hraničné priechody. Z internej správy rakúskych vyšetrovateľov o zavlečení, ktorú má Žitný k dispozícii, sa uvádza, že na inkriminované dni zaviedli rakúske orgány na hraničných priechodoch režim, ktorý by sa dal nazvať kontrolné dni. "Orgány mali k dispozícii zoznamy vozidiel, ktoré mali púšťať bez komplikácií na územie Rakúska. Po tom, ako 31. augusta večer šéf rakúskej jednotky boja proti terorizmu Erich Z. dostal správu, že pred budovou žandarmérie v Hainburgu bol nájdený vo vozidle značky mercedes syn slovenského prezidenta v bezvedomí, porovnal ŠPZ vozidla so zoznamom vozidiel, ktorý dostal od Svěchotu. Zistil, že mercedes sa nachádza na zozname a pochopil, že sa nechal podviesť," objasnil.

Erich Z. podľa Žitného zorganizoval stretnutie so Svěchotom, ktoré sa uskutočnilo 1. septembra. Na ňom rozhorčene vytkol Svěchotovi, že Slováci zatiahli Rakúsko do aktu štátneho terorizmu. "Svěchota reagoval pokojne, že rakúsku stranu informovali o všetkom, čo idú uskutočniť a ona s tým súhlasila. Bola to skrytá vyhrážka, že ak rakúska strana zverejní aktérov zavlečenia a ukáže prstom na SIS, nebude možné zamlčať podiel rakúskych orgánov. Rakúska strana preto mlčala, nestála o škandál, že sa dala napáliť bývalými príslušníkmi ŠtB," vysvetlil.

Erich Z. a jeho kolegovia však vypovedali pred rakúskymi vyšetrovacími orgánmi o tom, ako k zavlečeniu došlo a ako sa na tom nevedomky podieľali. "Tieto výpovede sú medzi riadkami obsiahnuté aj v odôvodnení rozsudku Vyššieho krajinského súdu vo Viedni, kde sa uvádza, '...keďže sa na zavlečení podieľali slovenské štátne orgány'. Tento kategorický výrok bol odkazom slovenskej strane, že 'máme to zadokumentované, aj keď v tejto chvíli nemôžeme ísť s tým na verejnosť'," dodal Žitný.