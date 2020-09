Mladej žene choroba kože zmenila život: Ako sa vyrovnala so vzácnou diagnózou?

Kandice Benford (34) diagnostikovali vitiligo, keď mala 18 rokov. Na prstoch sa jej vtedy objavil malý biely fliačik. Stav sa jej však dlho nezhoršoval, až kým v roku 2016 neprišiel stres zo svadby. Odvtedy sa jej pigmentové škvrny rozšírili po celom tele, informuje portál Wales Online.

Na začiatku to bolo veľmi ťažké. Kandice bola smutná a deprimovaná, nepáčilo sa jej, kým sa stáva. Okolie jej hovorilo, že stále vyzerá rovnako, no zmena ju zasiahla oveľa hlbšie než len na povrchu. Každý deň nachádzala na svojom tele nové a nové fľaky. Aby toho nebolo málo, choroba sa začala číriť práve v ten rok, keď si Kandice mala zobrať svoju lásku Elliotta Benforda (33).

Svoj vzhľad skúšala prekryť make-upom. Najviac jej však pomohla podpora od manžela. „Viem, že pre Elliotta nebolo ľahké vidieť ma prichádzať domov s plačom prvý rok života s vitiligom – nenávidela som tie pohľady a neslušné poznámky, ale on tam bol vždy pre mňa. Vitiligo nezmenilo to, čo ku mne cítil,“ hovorí Kandice. Odkedy Kandice kráčala k oltáru, je omnoho sebavedomejšia. Dokonca prijíma zákazky na modeling a snaží sa rozširovať povedomie o svojej chorobe. Biele fľaky sa počas posledných štyroch rokov výrazne rozšírili, no Kandice sa naučila milovať samú seba a svoju kožu.

Hoci si najskôr s bielymi škvrnami na tvári pripadala neatraktívne, nakoniec to prekonala. Prestala nosiť make-up a oceňuje svoju prirodzenú krásu, prestala sa porovnávať s ostatnými. Nebola to ľahká cesta, no Kandice je teraz oveľa spokojnejšia.