Matka 5-ročného chlapca náhle skolabovala: Zásah malého hrdinu jej zachránil život!

Duchaprítomný chlapček zachránil svojej matke život spôsobom, ktorý svedčí o jeho intelekte.

Josh Champman (5) sa hral so svojím bratom a mamou Caroline s autíčkami, keď náhle stratila vedomie. Keď to malý hrdina videl, zachoval chladnú hlavu a cez telefón privolal pomoc. Číslo 112 vytočil podľa toho, že bolo nakreslené na bočnej strane jeho malého angličáka – sanitky. „Mamička sa hrala s autom a zavreli sa jej oči,“ oznámil podľa Caroline Josh záchranárom. Podľa webu Dailymail na základe telefonátu potom polícia vystopovala polohu volajúceho a zachránila život jeho mamičke, ktorá upadla do diabetickej kómy.

Odvážny chlapec dostal za odmenu súkromnú prehliadku policajnej stanice a slová chvály od skutočných záchranárov. „Hrali sme sa a zrazu bola tma. Keď som sa zobudila, boli okolo mňa lekári a hračky. Vysvetlili mi, ako sa Josh zachoval,“ opísala pre médiá mama. Pracovníci tiesňovej linky hovorili s chlapčekom až do príchodu záchranky. „Policajti ho povozili v autách a hovoria o ňom ako o hrdinovi. A majú pravdu,“ povedal hrdý otec Neil, ktorý prišiel domov po telefonáte od susedov.

„Bol by skvelým policajtom,“ uviedol jeden z miestnych mužov zákona a dodal, že dúfa, že sa raz stretnú v službe. „Bol veľmi odvážny a kým sme sa starali o jeho mamu, bol pokojný a dozeral na nás,“ dodal.