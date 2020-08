Zemana pustili z nemocnice: Do sídla ho odviezla sanitka

Prezidenta Miloša Zemana odviezla v sobotu sanitka z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v pražských Střešoviciach. Podrobil sa tu operáciu paže, ktorú si v utorok zlomil pri páde.

Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček oznámil, že prezident bude teraz zdržiavať v Lánoch, kde ho čaká domáca rekonvalescenčná starostlivosť. Rekonvalescencia bude podľa skorších informácií Hradu trvať šesť až osem týždňov. Kvôli svojmu zdravotnému stavu zrušil prezident plánovanú návštevu Juhomoravského kraja, ktorá sa mala uskutočniť v budúcom týždni. Zeman si podľa zástupcov Pražského hradu zranenie spôsobil pádom po tom, čo sa po sledovaní večerných správ v televízii rozhodol ísť bez palice a bez pomoci ochranky.

Už dlhšiu dobu trpí neuropatiou nôh, kvôli ktorej musí pri chôdzi používať palicu. Prevezený bol do ÚVN, kde mu lekári operovali pravú pažu. Implantovali mu do nej titánový skrutku. Zástupcovia Hradu uvádzali, že Zeman sa po operácii cíti veľmi dobre a už začal rehabilitáciu. Kancelár prezidenta Vratislav Mynář vo štvrtok ČTK povedal, že za Zemanom dochádza fyzioterapeut, s ktorým cvičí. Prezident nebol pri odchode z nemocnice vidieť. Pred vchod zacúvala sanitka ÚVN s označením Mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti. Cez ňu a prezidentovu ochranku nebolo možné hlavu štátu pri presune do sanitky uvidieť.

Prezident sa kvôli zraneniu nemohol zúčastniť napríklad stredajšieho slávnostného zahájenia výstavby nového sídla Najvyššieho kontrolného úradu. Po prázdninách sa chcú s prezidentom stretnúť premiér Andrej Babiš (ANO) a podpredseda vlády Ján Hamáček (ČSSD) kvôli ich snahe o odvolanie predsedu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) Petra Rafaja.