Šancu vycítili v Paríži aj Juventuse: Messiho lanári Neymar s Di Maríom

Lionel Messi (33) má jasno v tom, že chce opustiť FC Barcelona a telefonicky kontaktoval svojho niekdajšieho trénera Pepa Guardiolu (49), ktorý trénuje Manchester City.

Z toho vyplýva, že 33-ročný fenomenálny argentínsky útočník túži prestúpiť do tímu anglického vicemajstra a údajne sa v tomto smere už aj začalo rokovať. Lenže o Messiho majú záujem aj iné európske veľkokluby, lebo hráč jeho formátu sa na prestupovom trhu neobjaví každý rok.

Podľal denníka L´Equipe sa aj taliansky a francúzsky majster zaujímajú o šesťnásobného a úradujúceho najlepšieho futbalistu na svete. V prípade Juventusu Turín je pikantné, že ak by sa transfer podarilo naplniť, Messi by si na sklonku kariéry zahral so svojím dlhoročným rivalom Portugalčanom Cristianom Ronaldom, ktorý v minulých dňoch potvrdil zotrvanie v Juventuse.

Zaujímavejšie však vyzerá interes francúzskeho majstra Paríž Saint-Germain. Neúspešný finalista Ligy majstrov má v kádri dvoch hráčov, ktorí sú blízki priatelia Messiho a podľa mediálnych šumov ho už volajú do francúzskej metropoly. Sú nimi Brazílčan Neymar a Argentínčan Angel Di María. A športový riaditeľ Leonado sa už údajne stretol so zástupcami Messiho, aby im načrtol perspektívu spoločného projektu. Šéf Barcelony odpovedá na veľké protesty fanúšikov: Odstúpim, ak Messi zostane "Neymar a Di María už kontaktovali Messiho, aby ho presvedčili o príchode do Parku princov. Obaja títo hráči majú s Leom hráčske skúsenosti z klubu či reprezentácie a ich prítomnosť v šatni PSG by mohla pomôcť Messimu adaptovať sa v novom tíme," napísal francúzsky Le Parisien, cituje ho aj portál španielskeho denníka Marca.

Messi pred štyrmi dňami prostredníctvom poštovej služby burofax informoval FC Barcelona, že hodlá využiť klauzulu v zmluve o okamžitom odchode na konci každej sezóny. Dlhoročný Messiho zamestnávateľ však upozorňuje na doložku o 700 miliónoch eur, ktoré musí zaplatiť záujemca o jeho služby v prípade, že odíde pred vypršaním súčasného kontraktu. "Vieme, že Messi sa chce dohodnúť na odchode, ale my s ním budeme rokovať len o predĺžení zmluvy. Inak nie je o čom diskutovať," znie z klubovej kuchyne FCB.

V nedeľu by mal Messi absolvovať zdravotné testy pred novou sezónou vrátane tých na koronavírus. V pondelok sa majú futbalisti španielskeho vicemajstra stretnúť na prvom tréningu pod novým trénerom Ronaldom Koemanom.