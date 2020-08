Kto ich čaká v prvom kole? Štvorica Slovákov spoznala súperov na US Open

Slovenská tenistka Viktória Kužmová (22) nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti domácej Američanke Catherine McNallyovej (18).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Andrej Martin sa na základe štvrtkového žrebu stretne s Austrálčanom Alexom de Minaurom, ktorý je 21. nasadený, Norberta Gombosa čaká Moldavec Radu Albot a Jozefa Kovalíka Američan Maxime Crassy.

Gombos má s Albotom zatiaľ bilanciu 1:1, v roku 2016 ho zdolal na halovom challengeri vo francúzskom Orleans. Najvyššie nasadený hráč v mužskom singli Srb Novak Djokovič vstúpi do turnaja duelom proti Damirovi Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny. Pre pandémiu koronavírusu sa všetky zápasy budú hrať bez divákov za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

V New Yorku nebudú štartovať obhajcovia titulov vo dvojhre Španiel Rafael Nadal a Kanaďanka Bianca Andreescuová., Andreescuová sa po dlhej pauze spôsobenej zranením ešte necíti byť dostatočne pripravená. Z elitnej ženskej svetovej desiatky bude vo Flushing Meadows chýbať až šesť hráčok.

Pre strach z ochorenia COVID-19 sa rozhodli necestovať do New Yorku svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, dvojka rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová, Ukrajinka Jelina Svitolinová (5.), Holanďanka Kiki Bertensová (7.) i Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (8.). V mužskej dvojhre sa z rovnakého dôvodu nepredstavia Švajčiar Stan Wawrinka a Austrálčan Nick Kyrgios. Wawrinkov krajan Roger Federer po operácii predčasne ukončil sezónu.