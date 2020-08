Obvinený muž v prípade prepadnutia na Štrbskom plese: Lúpil v kolibe syn hudobníka z Drišľaku?!

Padlo obvinenie! Známa koliba na brehu Štrbského plesa sa v nedeľu stala dejiskom scény ako z kriminálneho filmu. Cez služobný vchod tam vtrhol páchateľ, ktorý zbraňou ohrozoval personál aj hostí, čo vyústilo do streľby. Guľky z jeho pištole sa zavŕtali do stropu.

V kolibe plnej ľudí sa domáhal peňazí a napokon si odniesol približne 1 100 eur. Netrvalo dlho a polícia páchateľa dolapila. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 29-ročnému mužovi z okresu Vranov nad Topľou pre zločin lúpeže. Podľa informácií Nového Času by malo ísť o syna bývalého kapelníka z východniarskej populárnej skupiny Drišľak.

Manažér známej kapely sa k prípadu veľmi nechcel vyjadrovať, odvolávajúc sa na to, že má informácie len z druhej ruky. Čo-to povedal len o jeho otcovi. „Nehrá už v skupine. Skončil pred dvomi-tromi mesiacmi. Nemusím vám hovoriť prečo, sám sa tak rozhodol,“ uviedol stručne pre Nový Čas.

Obvinený z lúpeže

Lupič pri prepadnutí koliby síce hovoril po poľsky, ale bol to len nepodarený krycí manéver. Policajti zakrátko zistili, že je z okresu Vranov nad Topľou. Prípadu sa intenzívne venovali nielen popradskí muži zákona, ale aj ich kolegovia z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a výsledok sa dostavil.

„Vyšetrovateľ v Poprade vzniesol obvinenie voči 29-ročnému mužovi z okresu Vranov nad Topľou pre zločin lúpeže, keď páchateľ pod hrozbou použitia strelnej zbrane a po následných dvoch výstreloch do stropu miestnosti kuchyne vzal z odkladacieho priestoru služobného vozidla mobilný telefón. Jednému zamestnancovi vzal retiazku zo žltého kovu a druhému vzal hodinky. Páchateľ potom vošiel do budovy a v kuchyni zo zbrane dvakrát vystrelil do stropu. Prešiel späť do reštaurácie a zo zásuvky pod pokladnicou vzal finančnú hotovosť vo výške 1 016,50 € a knihy objednávok. Z budovy odišiel opäť služobným vchodom smerom k jazeru. Pri tomto čine k zraneniu osôb nedošlo,“ informovali policajti na facebooku s tým, že vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície bude spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby.

Bral aj mobily

Páchateľ prepadol kolibu v nedeľu po šiestej hodine večer. Vtrhol zadným vchodom a dvakrát vystrelil do plafónu. „Bolo to v zázemí pri zadnom vchode a v tú chvíľu sa celý personál rozutekal. Ostal tam len prevádzkar Jozef, ktorý sa s útočníkom začal slovne naťahovať. Zachoval sa veľmi zodpovedne a profesionálne. Na rozdiel od zlodeja. Ten ešte stihol zobrať kuchárovi zlatú retiazku z krku a niektorým ľuďom mobily,“ povedala otrasená čašníčka Michaela (24), ktorá bola vzdialená od páchateľa ani nie dva metre. Našťastie sa to obišlo bez zranení, návštevníci však ostali riadne vydesení. Šokovaná zostala aj herečka Michaela Čobejová (50), ktorá z podniku odišla len pár hodín pred hroznou udalosťou.

Riaditeľ: Ľudí z kapely poznám Otvoriť galériu Jozef Bendžala Zdroj: iglu

K páchateľovi sa vyjadril aj riaditeľ Hotela Patria Jozef Bendžala, ktorý spravuje aj vylúpenú kolibu. „Zabudol, že už nie je doba kešu a veľmi veľa ľudí platí kartami. Nepočítal ani s duchaprítomnosťou a profesionalitou personálu. Odišiel s 1 100 eurami a nejakými vecami možno v rovnakej hodnote. No tým si pobabral naozaj celý život. Neviem, či mu to stálo za to. Pre mňa to bol dvojitý šok, lebo ľudí z kapely poznám,“ povedal.