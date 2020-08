Úvod Tour de France bude v réžii špurtérov: Uvidíme Sagana v žltom drese?

A je to tu! Už túto sobotu štartuje 107. ročník najprestížnejších cyklistických pretekov na svete.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Dokáže Peter Sagan (30) vybojovať rekordný ôsmy zelený dres?

Ako to vidí Milan Dvorščík (50) - Strieborný medailista z MS 1994?



„Vidím zopár zaujímavostí. Preteky sa nezačínajú tradičným prológom, čo na Tour nie je obvyklé. Preto o prvý žltý dres budú bojovať šprintéri. Ten sa šprintérom neujde každý raz. Z toho predpokladám, že etapa bude v réžii šprintérskych tímov, ktoré budú mať záujem o víťazstvo. Na trati sú dve horské prémie, ale tie nie sú veľmi náročné. To, že sa jazdí na okruhoch, bude zaujímavé pre divákov, budú môcť vidieť pretekárov viackrát. Myslím si, že záujem o víťazstvo v etape a o zisk žltého dresu bude mať aj Peter Sagan. Ako o jeho najväčšom súperovi sa hovorí o Van Aertovi. Preukázal veľkú všestrannosť z cyklokrosu, technicky je veľmi nadaný. Je podobný typ ako Peter, vie zajazdiť aj v kopcoch, vie zašpurtovať, je to mladá krv žhavá po úspechoch. Ešte nebude bojovať o celkové víťazstvo, na to je mladý, ale sústredí sa na zisk zeleného dresu.“

Štart: 14.15 h (Nice)

Profil: kopcovitý (156 km)

Cieľ: 18.00 h (Nice)

Šanca Sagana: veľká