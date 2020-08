Patrik Hrošovský má v Belgicku viac radosti zo syna ako z futbalu: Genk sa ide Slováka zbaviť!

Nejasná budúcnosť! Vyzerá to tak, že dni Patrika Hrošovského (28) v klube KRC Genk sú zrátané.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenský reprezentant prišiel vlani z Viktorie Plzeň za 5,2 milióna eur a podpísal zmluvu do leta 2024. Podľa belgických médií piaty tím Jupiler League chce slovenského reprezentanta predať už po prvej sezóne. V troch zápasoch nového ročníka sa nedostal ani medzi náhradníkov.

Nemecký tréner Hannes Wolf s ním do trojčlennej stredovej formácie neráta. „Slovák nepresvedčil ako tvorca hry, kvôli čomu ho Genk kupoval. Wolf mu už nedá šancu. Hrošovský má dovolené odísť. Hosťovanie neprichádza do úvahy,“ napísal belgický denník Het Laatste Nieuws. Ak transfer nevyjde, ofenzívny stredopoliar si do lopty veľmi nekopne.

V uplynulej sezóne odohral 21 ligových zápasov a strelil jeden gól. Stabilné miesto v základnej zostave si však nedokázal vybojovať. „Prvý rok v Belgicku hodnotím ako veľmi dobrú skúsenosť. Mám za sebou zaujímavé zápasy v Lige majstrov, ale s celkovým umiestnením a mojimi výkonmi nie som spokojný,“ povedal pre ruik.cz pred štartom nového ligového ročníka.

Genk je pripravený predať ho aj s miernou stratou. Belgické médiá špekulovali o návrate Hrošovského do českej ligy.Klub z Letnej nedávno odmietol zaplatiť talianskej Fiorentine 6 miliónov eur za iného slovenského reprezentanta Dávida Hancka. Nakoniec to obe strany vyriešili predĺžením jeho hosťovania.

Hrošovský sa vlani oženil a mladej rodinke sa v Belgicku pred štyrmi mesiacmi narodil syn Alexander. Pre Patrika sú chvíle strávené s ním teraz radostnejšie ako tie futbalové. „V Belgicku sa nám páči. Životná úroveň je vysoká, narodil sa nám tu syn, takže určite to budeme mať v srdci. Hrá sa tu ofenzívny futbal, hráči majú veľkú kvalitu. Po trávnikoch behá dosť zaujímavých mladých talentov z celého sveta,“ dodal Hrošovský.

ako žiak začínal v Prievidzi

2 roky strávil v Trenčíne, v akadémii Sparty Praha

v 17 rokoch prestúpil do Viktorie Plzeň

hosťoval v Sokolove, Ústí nad Labem a Znojme

za Plzeň odohral 158 zápasov a dal 11 gólov

vlani ho kúpil KRC Genk za 5,2 milióna eur

v reprezentácii SR nastúpil na 24 zápasov