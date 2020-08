Slovenské internáty sa onedlho zaplnia vysokoškolákmi: Ako ich chceme chrániť pred koronavírusom!

Príde ich veľa, preto sa treba pripraviť. V septembri sa opäť otvárajú brány nielen základných a stredných škôl, ale tiež slovenských univerzít. Začiatok akademického roka znamená príchod množstva študentov na internáty. Slovensko pritom zápasí s druhou vlnou koronavírusu a nakazených každým dňom pribúda.

Aký bude postup pri znovunasťahovaní slovenských i zahraničných študentov, čím sa musia preukázať a aké sú kapacity? Majú študenti strach o svoje zdravie?

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity Komenského

Kapacita: 6 500 lôžok

Zahraničných študentov: asi 600

Otvoriť galériu Mlyny Univerzity Komenského Zdroj: kz

„Technicky aj personálne máme situáciu zabezpečenú,“ povedal riaditeľ vysokoškolských internátov Mlyny Univerzity Komenského Peter Petro. Avšak iné je to v prípade študentov prichádzajúcich z rizikových krajín.

„Bohužiaľ, z technického hľadiska naše internáty nie sú vhodné na karanténne účely, čo sa ukázalo už na jar, keď viaceré inštitúcie prejavili záujem o ich využitie. Povinnú izoláciu po príchode na Slovensko im tak zabezpečiť nevieme. V prípade študentov prichádzajúcich z rizikových krajín budeme vyžadovať negatívny výsledok testu na COVID-19, ktorý môžu podstúpiť najskôr päť dní po príchode na Slovensko,“ dodal.

Internáty Ekonomickej univerzity

Kapacita: 2 400 lôžok

Zahraničných študentov: 240

Otvoriť galériu Internáty Ekonomickej univerzity Zdroj: kz Všetky opatrenia ako rúška a dezinfekcia sú samozrejmosťou. Čo sa týka zahraničných študentov, rozdelili sme ich na dve skupiny,“ informoval vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA univerzity Miroslav Horňák.

Jedna skupina sú tí, ktorí pricestujú z menej rizikových krajín, druhá skupina z rizikových krajín bude musieť využiť dostupné karanténne centrá. Po ich následnom testovaní s predložením negatívneho výsledku im poskytnú ubytovanie na internáte.

Internáty Univerzity Mateja Bela

Kapacita: 2 260 lôžok

Zahraničných študentov: 500

Otvoriť galériu Internáty Univerzity Mateja Bela Zdroj: fab

Zahraniční študenti musia podľa slov riaditeľa Správy účelových zariadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prejsť karanténou a mať negatívny test.

„S tým prídu na internát, aby sa mohli ubytovať. Slovenský študent musí mať čestné vyhlásenie, že nebol nikde v zahraničí, v červených zónach. Že je zdravý a nemá žiadne zdravotné problémy. Zahraničných turistov by sme mali mať 450 až 500. Zatiaľ to presne nevieme, lebo teraz ešte nemôžeme povedať, koľko z nich dostane víza,“ povedal Mrena.

Študentské domovy Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach

Kapacita: 1 750 lôžok

Zahraničných študentov: 250

Otvoriť galériu Študentské domovy Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach Zdroj: šrvš

Hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan informoval, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu bude karanténa zahraničných študentov UPJŠ vykonávaná podľa nariadení a usmernení autorít ako ÚVZ, Krízový štáb SR a ministerstvo školstva.

„Pre karanténne účely boli na príkaz vedenia UPJŠ vyčlenené priestory jedného z našich ubytovacích zariadení. Zahraniční študenti, ktorí požiadali o ubytovanie na študentskom domove pod správou UPJŠ, strávia v týchto priestoroch 5-dňovú karanténu a následne podstúpia testovanie,“ uviedol hovorca s tým, že internáty sú pravidelne dezinfikované.

Študentské domovy Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Otvoriť galériu Študentské domovy Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Zdroj: uvlf

Kapacita: 825 lôžok

Zahraničných študentov: 110

Riaditeľ študentských domovov Jaroslav Hochmann uviedol, že vzhľadom na ich podmienky nebudú vedieť zabezpečiť separáciu domácich a zahraničných študentov. „Všetci študenti dostanú manuál, ako sa majú správať a postupovať. V jedálni budú presné pokyny, ako sa bude vydávať strava, aby sme regulovali počet študentov, ktorí si ju preberajú,“ informoval.

Študenti budú musieť zároveň nosiť rúška v budove i po chodbách, vo svojich izbách si ich už budú môcť dať dole. Na otvorenie študentských domovov a zvýšené upratovanie majú pripravené aj upratovačky.

Vysokoškoláci: Nákazy sa nebojíme

Janka (23) - Bardejov, študuje masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave

Otvoriť galériu Janka Zdroj: aj

- Obavy z návratu na internát veľmi nemám, pretože viem, že sa tam dodržiavajú prísne hygienické opatrenia. Rúško, samozrejme, budem využívať pri pohybe mimo izby, avšak v izbe ho nebudem nosiť, pretože budem bývať s kamarátkou. Nad privátom som sa zamýšľala, avšak pre študenta je to veľmi finančne náročná záležitosť.

Michal (22) - Sečovce, študuje informatiku na Technickej univerzite v Košiciach

Otvoriť galériu Michal Zdroj: amd

- Nevidím to ako problém, lebo na internáte bývam v izbe, a aj keby som bol pozitívny, môžem tam zostať a nemusím sa vrátiť domov, kde by som mohol ohroziť iných. V prvom rade ale treba riešiť hygienu, týka sa to aj dezinfekcie rúk pri vstupe. Samozrejme, používanie rúšok vo voľných priestoroch. Podnájom som zvažoval aj pred pandémiou, ale ceny sa za posledný polrok tak dvihli, že sa to viac-menej neoplatí.

Juliana (21) - Dolná Poruba, študuje psychológiu na UK v Bratislave

Otvoriť galériu Juliana Zdroj: aj

- Bývame s priateľom v ubytovni spolu s ďalšími niekoľkými študentmi. Nie je nás tam našťastie veľa, sme 4 na „bunke“ a všetci sa navzájom poznáme. Obavy, samozrejme, mám, ale nad iným ubytovaním zatiaľ neuvažujeme, pravidelne dezinfikujeme a dodržiavame všetky pravidlá. Skôr mám obavy, či sa vôbec školský rok začne, ako má.

Radka (20) - Košice, študuje všeobecné lekárstvo na UK v Bratislave

Otvoriť galériu Radka Zdroj: ars

- Vzhľadom na to, že študujem v Bratislave, máme pomerne vysoký počet zahraničných študentov. Isté obavy sú preto na mieste, zvlášť v internátoch a na miestach, kde sa združuje veľké množstvo ľudí, teda na prednáškach. Zatiaľ sa škola snaží obmedziť podujatia a rôzne školské ceremónie. V internátoch sú povinné rúška všade okrem izieb, dúfajme, že to bude stačiť. Zvažujem ísť bývať do podnájmu. Nejde však len o obavy z koronavírusu - nie som zo stavu našich internátov nadšená.

Anna (20) - Žilina, študuje etiku a biológiu na Pedagogickej fakulte v Trnave

Otvoriť galériu Anna Zdroj: aaš

- Nebojím sa korony v internáte, ale, samozrejme, nie je mi to ľahostajné. Podľa mňa by mali určite vydezinfikovať všetky izby, taktiež priestory v rámci internátu a školy. Dodržiavanie nosenia rúšok by malo byť samozrejmosťou. Pred vstupom vydezinfikovať ruky, zmerať teplotu. Nezvažujem, že by som odišla do podnájmu, myslím, že pri dodržiavaní pravidiel by sa nič nemalo stať. Určite by mal byť každý študent zodpovedný.

Silvia (20) - Spišská Nová Ves, študuje medzinárodný manažment na UK v Bratislave

Otvoriť galériu Silvia Zdroj: asb

- Korony na internáte sa nebojím o nič menej ako korony v autobuse, vlaku či v obchode. Určite plánujem obmedzenie stretávania sa so starými rodičmi po príchode domov, aby som ich nevystavovala riziku. Avšak žiť vo večnom strachu sa nedá, takže pri dodržiavaní opatrení proti zabráneniu šíreniu vírusu sa na internát nebojím nastúpiť. Myslím si ale, že v škole pri výučbe by mali byť študenti v krúžkoch a nemiešať sa. V internáte by mali byť zriadené karanténne centrá.