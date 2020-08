Pavol Topoľský s obväzom na tvári: Hviezda Oteckov sa pred 60-kou odhodlala na vážny zákrok

Známy slovenský herec Pavol Topoľský (59), ktorého diváci poznajú predovšetkým zo seriálov Susedia, Kutyil s. r. o. či Panelák, bol za posledný týždeň až na dvoch operáciách. Preto si musel dať prestávku aj v nakrúcaní populárneho seriálu Oteckovia.

Trápila ho ďalekozrakosť, s ktorou síce jasne videl do diaľky, ale na čítanie scenárov si vždy musel nasadiť okuliare. Svoje rozhodnutie podstúpiť operácie zvažoval už dlhšie, až sa napokon rozhodol. Novému Času sa vyjadril krátko po druhom zákroku.

Pavol Topoľský má za sebou obdobie zmien. Po rozchode so svojou už druhou manželkou Marikou Hadovou pred 4 rokmi sa po jeho boku objavila nová partnerka. Tanečnica Vierka Bieliková je od herca o 27 rokov mladšia a svoju svadbu sa snažili utajiť čo najviac. „Ja to neriešim verejne a ani nechcem,“ vyjadril sa vtedy herec pre Nový Čas. Medzitým sa Paľo objavil v 5. sérii speváckej šou Tvoja tvár znie povedome a naplno sa venuje aj dabingovému herectvu.

Pre ďalekozrakosť sa však pre neho čítanie scenárov v tmavom štúdiu stávalo čím ďalej, tým ťažším. Rozhodol sa tak podstúpiť dôležité operácie. Pred týždňom hercovi operovali jedno oko a včera to druhé.

„Kamaráti si už zo mňa robili vtipy, lebo som všade behal s okuliarmi. Na operáciu som sa dlho odhodlával, lebo človek má pred zákrokom prirodzene strach, ale vôbec sa nebolo čoho báť. Celý zákrok trval 10 minút a je to neporovnateľné s tým, ako som videl predtým. Nejaká rekonvalescenčná doba tam nie je, ale druhé oko mi mohli operovať až po týždni, neviem prečo. Veľmi si pochvaľujem aj prístup lekárov. Oko mi už stačí iba odlepiť.“

Z dôvodu zákrokov si musel dať Paľo krátku pauzu aj v nakrúcaní Oteckov, kde si zahrá v nových častiach, ktoré odštartujú na obrazovkách televízie Markíza: „Som veľmi rád, že ma do seriálu oslovili, aj keď hrám postavu, ktorá prenikne do jednej rodiny a úplne ju obráti naruby. Atmosféra na pľaci je skvelá. Prišiel som tam medzi kolegov, všetci sa dobre poznáme, s mnohými z nich som už predtým nakrúcal.“ Obľúbený seriál sa na televízne obrazovky vracia už budúci týždeň, a to 1. septembra.