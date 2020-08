Hokejista Tybor ukázal synčeka Tea: Sú to neopísateľné pocity

Dostal najkrajší darček! Slovenský hokejový reprezentant a útočník českých Pardubíc Radoslav Tybor (30) sa stal prvýkrát otcom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Manželka Lívia mu v pondelok v chrudimskej nemocnici porodila synčeka Tea. Hrdý tatko si svoj poklad už stihol zobrať aj do náručia!

Odchovanec dubnického hokeja Radoslav Tybor tvorí pár so svojou polovičkou Líviou už niekoľko rokov a vlani v júli mali na hrade vo Vršatskom Podhradí aj svadbu. Ako sa hovorí, že do roka a do dňa by mal prísť na svet prvý potomok, u Tyborovcov sa to o pár týždňov predĺžilo. „Dostal som najkrajší darček od manželky. Porodila mi synčeka Tea a som rád, že sú obaja zdraví,“ vyznal sa z prvých pocitov hrdý tatko.

„Sú to neopísateľné pocity, malého som už držal aj na rukách. Už sa neviem dočkať, kedy si manželku a synčeka odveziem z nemocnice domov,“ pokračoval pre Nový Čas Radoslav Tybor. Skúsený útočník už stihol svojho potomka aj mierne osláviť a včera už opäť zarezával na tréningu v drese českých Pardubíc, kde sa pripravuje na blížiaci sa štart nového ročníka. „V Česku sa súťaž začína už v polovici septembra, už sa nevieme dočkať ostrých zápasov. Všetci veríme, že koronavírus štart ligy neoddiali, pretože po vlaňajšom predčasnom ukončení sezóny sme všetci po hokeji hladní,“ doplnil Tybor, ktorý bude opäť patriť medzi lídrov pardubického mužstva.