Zásnuby na Kriváni! Matúš požiadal Gitku o ruku vo výške 2 495 metrov: Čo nasledovalo, bolo ako z filmu!

Na to, aby počul od svojej lásky vytúžené slovo, vyliezli do nadmorskej výšky 2 495 metrov!

Svoju milovanú totiž Matúš (23) z Čane pri Košiciach požiadal o ruku na samotnom Kriváni. Vášnivá turistka a dnes už šťastná snúbenica Gitka (22) sa tak okrem prekrásneho výhľadu tešila aj zo snubného prsteňa, o ktorom ani netušila, že je celý čas v Matúšovom vrecku. Jej áno poznačili slzy šťastia, od prekvapenia a dojatia totiž nedokázala ani nič povedať, len kývať hlavou, aby to bolo jasné.

Mladý pár sa zoznámil cez sociálnu sieť takmer pred tromi rokmi. „Už od začiatku som sa mu veľmi páčila, a keď nabral odvahu, tak mi napísal. Nejaký čas sme si písali a o pár dní sme išli na kávu. Matúš mal strašnú trému a celú dobu narábal s rukami, taký bol nervózny. Veľmi bol zlatý.

Už vtedy som vedela, že toto je ten pravý muž pre mňa. Sme spolu už skoro 3 roky, presnejšie 2 roky a 9 mesiacov,“ prezrádza detaily lásky krásna Gitka (22) z Košíc. On bol vášnivý rybár, ona turistka, ktorá by stále chodila po horách. Teraz si užívajú hory spoločne.

Fotka s prekvapením

„Mali sme naplánovanú dovolenku v okolí hôr, kde sme na každý deň plánovali výstup, a jeden deň patril Kriváňu. Výstup prebiehal tak ako každý iný, žiadne nezvyčajné správanie, ktoré by ho nejak prezradilo, nebolo,“ opisuje sympatická blondínka chvíle pred nezabudnuteľnými zásnubami. Matúšovi sa totiž podarilo všetko dobre utajiť. „Keď sme vyšli konečne hore, tak ako vždy sme sa pokochali krásou naokolo a išli sme sa najesť. Potom len snúbenec povedal, že by sme si mohli ísť spraviť fotku na to miesto, kde ma potom požiadal o ruku. Nechápala som, prečo trval na tom, aby sme sa tam šli odfotiť, ale vravím si, že okej,“ opisuje ešte stále dojatá Gitka.

Tá následný romantický krok svojej polovičky absolútne nečakala. Odfotili sa a... „Išiel ma objať zozadu, čomu som vlastne nerozumela, pomyslela som si som si, že ma ani nebude vidieť na fotke, keďže sme boli otočení chrbtom k fotoaparátu. No a potom mi vraví, aby som stála a čakala,“ približuje chvíle napätia mladá žena.

Turisti tlieskali

„Počula som, ako rozipsoval vrecko na bunde, a hneď na to som počula taký ten zvuk, keď otvárate krabičku. V tom momente mi všetko došlo a srdce sa mi rozbúchalo. Otočila som sa a Matúš tam kľačal a opýtal sa ma, či si ho vezmem za muža,“ opisuje najkrajšie okamihy s dojatím. „Začala som plakať od šťastia a bola som v šoku. Nedokázala som sa rozprávať a snažila som aspoň kývať hlavou, že áno, vezmem,“ hovorí natešene mladá Košičanka a objíme svojho dnes už snúbenca.

Všetko sa podarilo zvečniť vďaka Matúšovmu bratovi a jeho manželke, ktorí boli s nimi na dovolenke. Na Kriváni neboli sami a neznámi turisti im tlieskali a gratulovali im. Matúš Gitku požiadal o ruku v deň svojich narodenín 20. augusta. „Jej áno bol pre mňa obrovský a najväčší darček,“ usmeje sa spokojný mladík.