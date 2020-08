Andruskó poslal ďalšie vyznanie z basy: Jeho plán sa nenaplnil, podľa advokáta to bolo vylúčené

Podnikateľ Zoltán Andruskó (42), ktorý je právoplane odsúdený na 15 rokov za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice, napísal z cely ďalší rozhorčený list.

Cíti sa podvedený a sťažuje sa, že mu neumožnili byť chráneným svedkom za to, že vypovedal proti Mariánovi Kočnerovi (57) a Alene Zsuzsovej (46) vo veci popravy mladého páru, ako aj o plánovanej likvidácii prokurátorov a právnika Daniela Lipšica (47). Ide už o druhý list, ktorý poslal Andruskó z cely. Prvý napísal ešte 10. júla, na verejnosť sa dostal až minulý týždeň v utorok po tom, čo bol zverejnený na jeho facebookovom profile.

Teraz sa na ňom objavil ďalší list, ktorý bol tiež napísaný už skôr - 31. júla. Andruskó sa v ňom znova sťažuje, že proces nebol spravodlivý, oklamali ho a za to, že spolupracoval s políciou nielen pri objasnení vraždy novinára, ale aj v iných trestných veciach, mal dostať v najhoršom prípade minimálny alebo žiadny trest. Reagoval aj na právnych zástupcov obžalovaných, ktorí si podľa neho jeho prvý list vysvetlili podľa seba a účelovo.

„Nech si dá ruku na srdce, keby bol mojím právnikom, ja by som už 2 roky žil niekde inde vo svete v ochrane ako svedok! Ako to funguje v iných prípadoch a ako to funguje na celom svete!“ zúfa si v liste Andruskó s tým, že viaceré jeho výpovede boli účelovo zverejnené tak, aby ho poškodili. „Od začiatku som nemal šancu uspieť, lebo nemám také známosti ako Peter Tóth,“ argumentuje z basy.

„V celom mojom procese len to je zverejnené a v takom štýle, čo vyhovuje protistrane! To prečo nie je zverejnené z mojich výpovedí, že ma vydierali sami a vyhrážali sa mi zabitím pani Zsuzsová a pán Kočner?“ uvádza s tým, že kvôli Kočnerovým kontaktom sa bál sám prihlásiť na polícii.





Miznúce výpovede?

Ďalej píše, že sa bál o seba, a najmä o svoju rodinu. „Hodiny som stál na parkovisku, aby ma radšej tam zastrelili a nie doma! Moja žena sa so mnou hádala, lebo som nechodil domov. Podozrievala ma, že som mal milenku, ale nemohol som sa jej zdôveriť, aby som ju nevystavil rovnakému riziku,“ myslí si Andruskó, podľa ktorého viacero vplyvných ľudí aj z politiky sa snaží, aby jeho výpovede zapadli prachom. „Vypovedal som aj v iných ekonomických trestných veciach, kde ide o desiatky miliónov eur, ale tiež stoja! Moje výpovede ako keby ani neexistovali,“ píše s tým, že páchatelia mohli za ten čas už zlikvidovať dôkazy.

Nebol na to dôvod

Marek Benedik, advokát

- Ťažko mohol byť utajeným svedkom keď už bol zadržaný a obvinený. O tom v každom prípade rozhoduje prokurátor a on predsa musel vedieť, že nie je v pozícii utajeného svedka keď vypovedal. Teoreticky ho tak na začiatku mohli viesť, ale z praktického hľadiska to bolo vylúčené. To má význam vtedy keď človeku hrozí nejaké nebezpečenstvo. No on bol predsa vo väzbe a tam to neprichádzalo do úvahy z tohto dôvodu, tam si ho postrážili. Peter Tóth bol na slobode, tak­že tam hrozilo, že môže niekto ovplyvňovať jeho výpoveď násilím alebo vydieraním.