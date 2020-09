Dobrodružná dovolenka Karin Majtánovej: V oblakoch, na splave aj na farme

Bola zvyknutá na štyri zahraničné dovolenky ročne, no kvôli zložitej situácii sa Karin Majtánová (46) rozhodla vymeniť ich za výlety do malebných kútov našej krajiny.

Oplatilo sa! V Pieninách ju pasovali za goralku a známa ferrata na Skalke ju donútila prekonať sa. Keď sa v minulosti rozhodla pre Slovensko, zamierila do Vysokých Tatier, teraz však spravila výnimku a prvýkrát sa pozrela viac na východ, respektíve sever. Urobila dobre. „Priznám sa, tento kraj - Belianske Tatry, som veľmi nepoznala a rovnako ani Pieniny,“ povedala nám otvorene.

„Som veľmi rada, že som sa sem konečne vybrala, lebo už niekoľko rokov sme sa chystali splavovať Dunajec a objavovať Pieniny a nikdy sa nám to nepodarilo. No teraz viem, že to musia zažiť aj moje deti, lebo je to krásny zážitok.“ Ako povedala, počas splavu mala dosť času na rozjímanie, aj na skúšanie nových vecí.

„Vlani som splavovala rieku Orava z Oravského Podzámku, tam je oveľa plytšia voda, kým Dunajec je hlboký, na niektorých miestach má až dvanásť metrov. Bolo to rýchlejšie. Aj som si vyskúšala prvýkrát v živote viesť plť. Myslela som si, že to je jednoduchšie, no tieto ich palice zaberajú inak ako veslá. Odrážate sa od dna a to je nevyspytateľné, raz je vzdialené štyri metre, raz dvanásť.“ Zvládla to však na jednotkou a rovnako zvládla pasovanie za pravú goralku.

„Musím sa priznať, že som z toho bola dojatá. Je to nevšedný zážitok, keď vás tí ľudia prijímajú srdcom medzi seba... Určite to oznámim svetu kade-tade sa bude dať,“ zasmiala sa a potešilo ju aj to, že miestni v nej hneď spoznali bývalú missku. „Keďže na prelome rokov 1992 a 1993 sa rozdelila republika, bola som prvá slovenská Miss, tak budem navždy u ľudí zapísaná. Som na to pyšná, som hrdá na svoju krajinu, milujem ju a keď mi to budú ľudia aj po niekoľkých desaťročiach pripomínať, nikdy sa nebudem za to hanbiť.“