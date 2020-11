Laura Petersen zo seriálu Nový život ukázala rodičovský dom: V zimnej záhrade píše básne

Diváci ju spoznali vďaka seriálu Naši, no od septembra ju môžeme pravidelne vídať v seriáli Nový život, ktorý sa vrátil na obrazovky Jojky.

Laura Petersen (21) má zaujímavé priezvisko vďaka otcovi, ktorý má nemeckú národnosť. Rodina žije v Dubnici nad Váhom, kam sa presťahovali z Neumünsteru. „Narodila som sa v Nemecku, odkiaľ pochádza tatinko. Na Slovensko sme sa presťahovali v roku 2002,“ hovorí mladá herečka. Do rodného mesta, vzdialeného viac ako tisíc kilometrov, občas s rodičmi zájde na návštevu. „Nedávno sme boli pozrieť aj náš dom, kde sme kedysi bývali, tak sa mi vrátili spomienky na detstvo.“

„Od začiatku sme chceli bývať v Dubnici, ja som sa tu narodila a manžel to tu mal rád, lebo sme sa tu spoznali. Z Nemecka sme sa rozhodli odísť, keď mala staršia dcéra nastúpiť do školy. Ak by sme to urobili neskôr, museli by sme deti vytrhnúť z kolektívu a to sme nechceli,“ spomína Laurina mama Silvia.

Vlastný dom začali stavať v roku 2000 a kým ho dokončili, pendlovali medzi Slovenskom a Nemeckom. „Má sedem izieb a rodičia tu už v podstate bývajú sami. Stále je to však aj môj domov, ale cez týždeň som na priváte v Bratislave, kde študujem a nakrúcam seriál,“ vysvetľuje Laura a pokračuje. „V Dubnici to milujem, som tu ako na dovolenke. Najskôr som Bratislavu nemala vôbec rada, ale zvykla som si, po šiestich rokoch tam mám zázemie, ale domov do Dubnice sa vraciam neskutočne rada.“

Varí najmä otec

Dom si manželia Petersenovci zariaďovali sami. „Mali sme to podelené, nemiešali sme sa jeden druhému do roboty, lebo predsa len máme trošku iný vkus. Parkety vyberal jeden, nábytok druhý... Prevážali sme veľa zariadenia aj z Nemecka,“ spomína Laurin otec Ulf.

„Dom nám ale projektovala moja sestra, ktorá je architektka. Opísali sme jej nejakú základnú ideu a ona nám z vlastných skúseností poradila, čo máme zväčšiť alebo zmenšiť, čo je zlé a do čoho sa nemáme púšťať,“ hovorí pani Petersen. „Trošku som rodičom v úvodzovkách pomohla aj ja. Keď sme boli vyberať stôl v predajni s nábytkom, o jeden sklenený som sa nešikovne oprela a rozbila ho. Mala som veľké šťastie, že sa mi nič nestalo.“

Najobľúbenejším miestom v dome je pre seriálovú hviezdu zimná záhrada. „Dokážeme v nej dlho sedieť a rozprávať sa. Je v nej krb a cez to koronové obdobie som v ňom stále kúrila, čítala som knihy a napísala veľa básní. Mám už doma poriadnu zbierku.“Hlavne pre seba, lebo myslím, že je to veľmi zdravé. Mamina skôr upratuje,“ smeje sa Laura.