Pohronie sa postaralo o prekvapenie: Vicemajster zo Žiliny prišiel o všetky body

Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili vo 4. kole Fortuna ligy nad MŠK Žilina 2:1.

Úvod stretnutia bol poriadne rušný. Prvú útočnú akciu predviedli hostia v tridsiatej sekunde, po ktorej mieril do žrde Bernát. V tretej minúte sa nepresadil pred domácim brankárom Jenčom agilný Iľko. Nasledoval protiútok súpera a šanca Bimenyimanu, ktorý pálil z vnútra šestnástky tesne vedľa žrde. V desiatej minúte ho napodobnil Weir z asi dvadsiatich metrov. Pohronie sa dostávalo do viacerých pološancí, avšak aj Žilina sa snažila o útočnú hru. V 33. minúte mali tri šance domáci futbalisti, najprv strieľal Fadera, Petráš loptu vyrazil, podobne uspel aj po koncovke Blahúta, no a do tretice sa k lopte dostal Bimenyimana, avšak ten opečiatkoval brvno. Tento futbalista mieril hlavou do brvna aj o dve minúty neskôr po rohu Weira. Tretia šanca Bimenyimanu už skončila gólom. Ťažil z chyby žilinského stopéra Kopasa, išiel sám na bránku vedno so spoluhráčom Faderom, ale zodpovednosť zobral na seba a vybehnutého Petráša pokoril - 1:0.

V druhom polčase sa hostia snažili vyrovnať. Najprv to skúšal prudkou strelou z väčšej vzdialenosti Myslovič, mieril tesne nad brvno. V 53. minúte po rohovom kope Kopasa a centri na zadnú žrď hlavou skóroval Iľko a bolo 1:1. Pod Šibeničným vrchom sa hral i naďalej atraktívny a útočný futbal. Pohronie mohlo ísť opäť do vedenia po dravom prieniku Blahúta cez obrancov súpera, ale loptu poslal do bočnej siete. O pár minút ho napodobnil spoluhráč Petrák po úniku z ľavej strany a gól nebolo dopriate streliť ani Faderovi, ten mieril vedľa žrde. Chuť si však napravil v 61. minúte z ďalšieho rýchleho protiútoku. Loptu mu posunul Špiriak, Fadera prešiel cez Kopasa a obstrelil Petráša - 2:1. Kouč Žiliny reagoval na nepriaznivý stav trojnásobným striedaním, no jeho zverenci mali šancu až v 80. minúte, keď Ďuriš prehlavičkoval Jenča, lopta však putovala vedľa bránky. V závere duelu boli viac na lopte domáci futbalisti, no v poslednej minúte mohli pykať. V šestnástke nechali voľného Minárika, ktorý pálil tesne vedľa žrde. Napokon si však Pohronie umnou hrou udržalo tesné vedenie a zaslúžilo si tak potlesk vypredaného hľadiska (50 % kapacity štadióna).

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MŠK Žilina 2:1 (1:0)

Góly: 36. Bimenyimana, 61. Fadera - 53. Iľko. Rozhodovali: Gemzický - Ferenc, Čajka, ŽK: Petrák, Weir, Špiriak - Kiwior, 1150 diávkov (presne 50% kapacity štadióna)

Pohronie: Jenčo - Badolo, P. Pavlík, Špiriak, Župa - Blahút, Chríbik, Weir, Petrák (65. K. Matić) - Bimenyimana (40. Abrahám), Fadera (84. Pellegrini)

Žilina: S. Petráš - Vallo, Kopas, Minárik, Kiwior - Myslovič, Gono (67. Bičachčjan) - D. Ďuriš (83. Kaprálik), Bernát, Iľko (67. M. Rusnák)- Paur (67. Kurminowski)