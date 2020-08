Bežci si opäť zmerali sily na Štrbskom Plese: Mostík zdolal aj hasič v plnom výstroji, jeho váha vás odrovná

Tropický deň vo Vysokých Tatrách vyplnila náramne zábavná akcia!

Na Štrbskom Plese sa už tretíkrát stretli vyznávači náročného behu. Asi tisícka ľudí sa s vervou pustila do zdolávania starého skokanského mostíka. V ceste im však stálo 400 metrov poriadne strmého svahu, kde bola klzká tráva a nad hlavami nabudeným atlétom pražilo slnko. Náročné podmienky však zvládli aj chlapci, profesionálny hasič v kombinéze či seniori a všetci napokon videli cieľ...

Organizátorom tento rok hlavu nezamotalo daždivé počasie ako v minulosti, ale pandémia koronavírusu, a preto areál rozdelili do sektorov a pretekári mali na štarte rúška. Jeden pretekár však zašiel ďalej. Na tvári mal masku. Bol to hasič Milan Vyhlídal (46) z Voderád, ktorý si trať odskúšal už minulý rok. Tentoraz prišiel rovno zo súťaže v Bratislave. „Bežím s kevlarovou fľašou, ktorá má 6,9 litra a je naplnená suchým vzduchom. Pri hasení vydrží až 70 minút. Keď už dochádza vzduch, začne pípať, mne začala teraz pípať na začiatku mostíka asi 60 metrov od cieľa, tak som si musel masku dať dole. Aj tak mi ten suchý vzduch stihol spáliť hrdlo. Navrch som však vybehol v plnom výstroji. Má 22 kíl. Oblečenie je trojvrstvové a na tele mám termobielizeň,“ prezradil Milan. Ďalším odhodlaným bežcom bol Erik z Topoľčian, ktorý nevyniká práve atletickou postavou. „Bežať s takou postavou je obdivuhodné, nesie so sebou veľa kíl navyše. Pri takom teple si musí kontrolovať tep a mať srdce v poriadku,“ povedal horský záchranár, ktorý dohliadal na pretekárov.

Behá celá ulica

Z Lučenca si prišli zabehať chlapi z Wágnerovej ulice

Z Lučenca si prišli zabehať chlapi z Wágnerovej ulice. „Minulý rok tu bol syn a tak nás nahecoval, že dnes sme vybehli spolu s druhým synom a so susedom. Ďalší susedia nás prišli ešte povzbudzovať. Nie sme žiadni športovci a v televízii pozeráme len hokej. Ale v živote treba všetko vyskúšať a výzvam sa postaviť čelom,“ pochválil sa otec Milan Hric (54), ktorý pred štartom prehodil pár slov so susedom Henrichom.

Prišla aj vodná slalomárka

Janka Dukátová: Sobotu som si spríjemnila touto akciou a prišla so mnou rodina.

Na štarte sme stretli aj našu vodnú slalomárku Janku Dukátovú. Prišla aj s manželom Róbertom a dcérou Líviou (2). „Koronavírus nám zrušil súťaže, tak som rozmýšľala, ako si dať do tela. Práve sme trénovali v Liptovskom Mikuláši, a tak som si to chcela skúsiť. No bude to brutál. Bola som sa len prejsť hore doskočiskom a mala som dosť. No musím si rozumne rozložiť sily,“ zhodnotila trať.

Nadmorská výška 1335 m.n.m

Dĺžka trate 400 metrov

Výška mostíka 125 metrov

Uhol stúpania 37°