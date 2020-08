Raši sa opäť pustil do Remišovej: Tvrdé slová za to, čo urobila najmenej rozvinutým okresom

Najmenej rozvinuté okresy dostali od vlády ďalšiu tvrdú ranu, keď zrušila regionálny príspevok vo výške približne štyroch miliónov eur na 70 projektov. Tie mali vytvoriť vyše 100 nových pracovných miest. Upozornil na to poslanec Národnej rady SR Richard Raši (nezaradený).

Vláda v stredu (19. 8.) schválila materiál z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý prehodnotil zoznam schválených projektov z ročných priorít 2020 v najmenej rozvinutých okresoch. Niektoré projekty teda štát finančne nepodporí. Celková výška regionálneho príspevku sa z pôvodných zhruba 16,5 milióna eur zníži o štyri milióny. O tieto prostriedky však bude zvýšený rozpočet pre najmenej rozvinuté okresy na tento rok a tieto peniaze tak môžu použiť napríklad na zmiernenie dosahov koronakrízy.

"V čase, keď ľudia na celom Slovensku prichádzajú pre koronakrízu o prácu a musíme podporiť každé jedno pracovné miesto, pani ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) im podporu ruší veľmi pokútnym spôsobom," vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii Raši. Tiež uviedol, že za prvé tri mesiace tohto roka bývalý úrad podpredsedu vlády podpísal približne 200 zmlúv na regionálny príspevok, ktorý má zlepšovať kvalitu života a pomáhať vytvárať nové pracovné miesta v najmenej rozvinutých okresoch. "Ministerstvo pani Remišovej podpísalo za päť mesiacov len 38 takýchto zmlúv. Pracovať sa úplne prestalo," tvrdí Raši.

Upozornil na to, že podpora projektov v najmenej rozvinutých okresoch má podľa zákona veľmi jasné pravidlá. "To najdôležitejšie je, že vychádza priamo z potrieb subjektov v tých okresoch. V okresoch fungujú okresné výbory, ktoré projekty navrhnú, tie potom prednosta predkladá Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, v ktorej sú zastúpené regióny aj štátna správa vrátane ministerstiev. Projekty, ktoré cez túto radu prejdú, predkladá vicepremiér pre regionálny rozvoj na vládu a tá definitívne schváli peniaze," vysvetlil Raši. Takto podľa jeho slov vzniklo aj 70 projektov, ktoré Remišová s požehnaním vlády zrušila. "Zrušila ich zhora, bez diskusie, pretože materiál nebol zverejnený pred rokovaním vlády, priniesla ho priamo na vládu a ľudia v okresoch, ktorí projekty prácne pripravovali, sa to dozvedeli až z vládneho uznesenia," tvrdí Raši.

Snahu o zrušenie týchto projektov zachytil Raši už pred dvoma mesiacmi, keď do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo materiál, v ktorom niektoré schválené projekty chýbali. "Namiesto štandardného medzirezortného pripomienkového konania toto trvalo iba päť dní, hoci na to nebol žiaden zákonný dôvod a dva mesiace sa nič nedialo. A zrazu príde na vládu úplne iný materiál ako ten, ktorý bol v pripomienkovom konaní, a zruší podporu viac ako stovky pracovných miest v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou," myslí si Raši. Ministerstvo tak podľa neho ani nedodržalo zákon.

Poslanec NR SR tiež odmieta tvrdenia ministerstva, že sa zdroje škrtli v dôsledku koronakrízy. "Vláda najchudobnejším regiónom zobrala štyri milióny eur, ktoré mohli už v súčasnosti pomáhať. Pani Remišová zrušila už schválené projekty, kde prijímatelia robili verejné obstarávania a v mnohých prípadoch už mali podpísané zmluvy," upozornil Raši s tým, že ministerstvu chýba vízia pre regionálny rozvoj a najmenej rozvinuté okresy.

"Celé ministerstvo nedalo do dnešného dňa jasnú víziu o fungovaní najmenej rozvinutých okresoch. Nemôžeme čakať na ďalšie programové obdobie, ale potrebujeme pomôcť vo všetkých regiónoch teraz. Vyzývam pani ministerku, aby tieto projekty okamžite podporila a nezahrávala sa s ľuďmi, ktorí teraz pomoc potrebujú a to najmä, keď ide o podporu pracovných miest pre ľudí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce," dodal Raši.