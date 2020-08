Francúzsky buldoček záhadne zmizol, Nikol je s nervami v koncoch: Pomôžte mi nájsť chorého Luigiho, bez nás neprežije!

Akoby sa pod zem prepadol! Rodina z obce Prietržka (okr. Skalica) už desať dní hľadá svojho milovaného psíka. Päťročný francúzsky buldoček Luigi v pondelok 10. augusta záhadne zmizol z dvora rodinného domu.

Majú oňho veľký strach, pretože malý Lulu, ako ho s láskou volajú, má problémy s dýchaním a užíva lieky. Rodina ponúka za jeho nájdenie 400-eurovú odmenu.

Nikola (24) túžila po francúzskom buldočkovi celé roky. Nakoniec sa jej podarilo si ho zadovážiť, no ani vo sne jej nenapadlo, že sa z neho bude tešiť len päť rokov. „Luigi bol priateľský aj k cudzím ľuďom, takže ho ľahko mohol niekto ukradnúť. Keď sa aj stalo, že mamka išla pred bránu a nechala dvere otvorené, Lulu nikdy neutiekol. Venčila som ho bez vôdzky a nikdy neušiel,“ rozpráva zničená Nikola, ktorá už nevie, kde má psíka hľadať. Má obavy o jeho zdravie, ba dokonca aj o život. „Teraz cez leto máva problémy s dýchaním. No aj v zime sa stalo, že keď sa zadýchal, vedel odpadnúť. My už vieme, ako si v takejto situácii poradiť, ale ak ho má niekto, kto mu vôbec nerozumie, psíkovi ide o život,“ strachuje sa.

Krásny vzťah

Lulu je Nikolin vysnívaný psík. „Je narodený v ten istý dátum ako ja. Bol na mňa veľmi navyknutý. Spinkali sme spolu a stále sa nám motal pod nohami,“ opisuje svoj vzťah so psíkom Nikola. „Teraz cítime veľké prázdno. Ten, kto má psíka, chápe, ako to je. Najhoršie je, že ten tvor sa nemá ako brániť a ani nechcem pomyslieť, v akých podmienkach teraz žije. Máme ešte jedného psíka a ten je z toho tiež zdrvený. Ani neje, len stále pozerá na prázdne miesto Luigiho,“ smúti Nikola, ktorá s rodinou skúšala sociálne siete, letáky, rozhlas, žiaľ, nič nepomohlo.

„Nechceme nikoho nahlásiť, nikomu nechceme ublížiť. Sľubujeme, že ak nám ho prinesie ten, čo ho zobral, dáme mu odmenu 400 eur a je to vybavené. Len nech ho máme späť,“ dodáva.