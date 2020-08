Sexi ako nikdy predtým! Bývalá biatlonistka žiari na luxusnej dovolenke

Sexi ako nikdy predtým. Bývalá česká biatlonistka Gabriela Koukalová (30) si užíva momentálne dovolenku na Maldivách.

A z nádherných slnečných pláží posiela dvojnásobná medailistka z olympijských hier dráždivé fotky. Koukalová v žltých plavkách svojich fanúšikov poriadne dráždi. Ukázala totiž nenormálne sexi postavu.

"Čo by to bolo za dovču bez pekných fotiek. Predtým som na také fotenie veľmi nebola, ale veci a časy sa menia. Po tridsiatke som si začala pripadať tak nejako ešte viac žensky ako kedykoľvek predtým a som na to pyšná," napísala Gabriela na sociálnus ieť. "Tento vek si proste užívam," dodala z Maldív, kde trávi dovolenku bez manžela Petra ale s kamarátkou.