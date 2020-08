Zábery z apokalypsy! Ľudia plakali a kričali od zúfalstva: Senec potopila jediná búrka!

Vrtochy počasia narobili poriadny zmätok v Senci! Prívalový dážď, ktorý zasiahol časť juhozápadného územia Slovenska a najmä okolie hlavného mesta, spôsobil nárazové záplavy.

Najväčšie škody voda napáchala na Slávičej ulici v developerskom projekte Nová Tehelňa, kde kanalizácia nestíhala odvádzať hektolitre vody. Videá z apokalypsy zaplavili sociálne siete. Ľudia na nich plakali, zhrozene kričali a nechápavo krútili hlavami, ako mohla za pár minút búrka spôsobiť také škody.

V Senci vytopilo viacero bytoviek. Z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru potvrdili, že jednotky vykonali niekoľko náročných zásahov.Menší zásah pri povodniach bol potrebný aj vo Veľkom Bieli, v iných obciach a v Bratislave nebola situácia zlá. V Senci voda na najviac zasiahnutej ulici brala všetko, čo jej stálo v ceste.

Kanály nestíhali prívaly vody, ktorá sa po niekoľkých minútach vyvalila do pivníc, na dvory a postupne zaplavovala aj odstavené vozidlá, ktorým siahala k chladičom. Obyvatelia, ktorí majú byty s predzáhradkami pod úrovňou terénu, s hrôzou sledovali, ako tečú prúdy vody do záhrad. Jedna obyvateľka sa rozplakala a trasúcimi rukami snímala stúpajúcu hladinu. Balkónové okno sa márne snažila utesniť všetkým, čo mala poruke, no voda presiakla dnu.

„Pozri sa, koľko vody,“ vzlykala s mobilom v ruke. Na sociálnej sieti sa onedlho objavili videá z besnenia živlu. Autori zachytili autá v hlbokej vode, brodiaceho sa muža s dieťaťom na ramenách aj ľudí ratujúcich majetok. Neskôr sa na sociálnych sieťach objavili aj špekulácie, prečo hladina stúpla tak rýchlo.

„Predtým, ako začali stavať v tejto lokalite, odborníci upozorňovali, že ide o záplavovú zónu, a napriek tomu tam postavili domčeky,“ napísal užívateľ Karol Janko Malina. Trvalo pár desiatok minút a hladina začala klesať, no obyvatelia budú rátať škody ešte dlho. V obci Kližská Nemá pri Komárne zasa evakuovali domov dôchodcov, lebo budovu zaliala voda.