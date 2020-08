Gröhling prehovoril o letných školách: Slová chvály, avizuje ďalšie investície

Letné školy sa rozbehli veľmi dobre, do viac ako 250 škôl na Slovensku sa počas prázdnin prihlásilo takmer 8500 žiakov, ktorí ich päť dní v týždni dobrovoľne navštevujú.

Konštatoval to pre TASR v pondelok pri svojom výjazde do Banskej Bystrice minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý navštívil letnú školu v Krupine - Základnú školu Eleny Maróthy Šoltésovej.

"Letné školy budeme podporovať aj počas budúcich prázdnin. Chceli by sme ich rozširovať na celé dva mesiace a vytvárať rôzne iné moduly, aby to nemuseli byť iba týždne. Chceme do toho investovať výraznejší balík financií," zdôraznil minister.

Podľa neho, ak mladí ľudia chcú prísť počas letných prázdnin do školy a učiť sa aj inými metódami vzdelávania, má to jeho podporu.

Letné školy sa začali od 10. augusta a potrvajú až do konca tohto mesiaca. Žiakom majú pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.

Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500 000 eur, pričom podporil 244 projektov. Školy sú dobrovoľné a zúčastniť sa ich môžu žiaci nultého až deviateho ročníka.