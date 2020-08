Modelka Silvia Kucherenko (38) si to namierila späť do svojej domoviny na východ Slovenska. Tentokrát so svojím otcom vyrazila aj na Zemplínsku Šíravu, kde si užívali nielen žblnkotanie vody na brehu, ale spoločne si zaspomínali aj na časy, keď tam trávili voľný čas. Silvia dokonca prezradila, že tam mali v minulosti chatu a zdôverila sa aj s pikoškami, o ktorých zrejme aj jej otec počul prvýkrát. Čo všetko blondínka prezradila?