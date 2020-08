Skvelá správa: Na Považí vyrastie karosáreň Porsche, zamestnať má 1200 ľudí

Nemecká automobilka Porsche plánuje rozšírenie areálu Centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom o novú karosáreň za približne 250 miliónov eur.

Pri testovaní vyvinutých výrobných liniek a produkcii karosérií pre koncernové podniky Porsche by nová prevádzka mala zamestnať 1200 ľudí, vyplýva zo zámeru zverejnenom na enviroportáli. Ako prvý o tom informoval Denník N. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2024.

Porsche zdôvodnilo výstavbu novej prevádzky v Hornej Strede aktuálnou výstavbou Technologického centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby. Firma prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s. r. o., Dubnica nad Váhom, investuje do centra takmer 13,6 milióna eur a do roku 2023 by tam mala zamestnať 34 pracovníkov. V novom centre bude firma vyvíjať a overovať vyrobiteľnosť dielcov a pripravovať prototypy výrobných zariadení pre automobilový priemysel. Na výstavbu centra schválila firme vláda vlani v októbri investičný stimul vo výške dva milióny eur.

"Na uzavretie výrobného cyklus je logické, že časť výroby karosérií automobilov bude smerovať do lokality existujúceho centra tak, aby sa stalo aj výrobným laboratóriom pre potreby rozvoja technológií pre výrobu karosérií v rámci koncernu Porsche," uviedla firma v posudzovanom zámere. Začiatok výroby v trojzmennej prevádzke očakáva investor koncom roka 2026.

Dubnický Porsche Werkzeugbau je 100-percentný dcérsky podnik spoločnosti Porsche Werkzeugbau GmbH, ktorá patrí do skupiny Porsche Automobil Holding SE. Vlastníkom skupiny Porsche je skupina Volkswagen.