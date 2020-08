Túto informáciu o nej tušil len málokto: Markizáčka Vavrinčíková ako ju nepoznáte

Toto je jej záľuba! Lenku Vavrinčíkovú (32) všetci poznajú ako hviezdu hlavného spravodajstva Markízy.

Len málokto však vie, že usmievavá moderátorka je aj vášnivá záhradkárka. A už má aj svoj prvý úlovok, z ktorého sa veľmi teší. Vavrinčíková už pár mesiacov zarezáva v záhrade a najnovšie sa pochválila, čo stihla vypestovať.

„Na jar som si povedala, že ak sa mi tento rok podarí dopestovať čo i len jednu brokolicu, tak moja záhradkárska kariéra nie je stratená. A tram ta da dá! Predstavujem vám ju! Moja prvá brokolica vypestovaná zo semienka. Áno, viem, najedli by sa z nej tak dvaja Šmolkovia, ale je moja,“ napísala na instagrame markizáčka. Samozrejme, presne vie, čo s mini brokolicou urobí. „Najprv ju vystavím do vázy a potom pôjde slávnostne do hrnca,“ dodala Lenka.