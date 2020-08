Babiš chce v Bielorusku Nežnú revolúciu: Neželá si, aby sa zopakoval rok 1968

Európska únia musí podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) povzbudiť Bielorusov, aby sa nebáli realizovať nežnú revolúciu model november 1989.

Na svojom twitteri v nedeľu uviedol, že svoju rolu musia zohrávať krajiny Vyšehradskej štvorky (V4 - Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) s pobaltskými krajinami. Viac chce povedať vo svojom obvyklom večernom videu na sociálnych sieťach. ČTK Babiš povedal, že vláda sa nebude situáciou v pondelok zaoberať a že o veci komunikuje s európskymi lídrami.

"V Bielorusku sa nesmie stať to, čo u nás v roku 1968. Európska únia musí byť akčný. Musí Bielorusov povzbudiť, aby sa nebáli realizovať zamatovú revolúciu model november 1989. Preto sa v tom angažuju, a preto v tom tiež V4 s pobaltskými krajinami musia hrať svoju úlohu. Viac v hlásení," uviedol Babiš.

Šéfovia zahraničných výborov Snemovne Ondřej Veselý (ČSSD) a Senátu Pavol Fischer (nezávislý) sa v televízii Prima zhodli, že ich znepokojili informácie o tom, že ruský prezident Vladimír Putin sľúbil Bielorusku pomoc so zaistením bezpečnosti krajiny, ak o to Minsk požiada. Veselý uviedol, že bol spočiatku skôr zástancom politickej diplomacie. Pokiaľ by však do Bieloruska vstúpili ruské ozbrojené sily, mali podľa neho Európska únia aj Spojené štáty dať Moskve jasný signál, že ide o krok absolútne neprijateľný.