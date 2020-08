Bugár reaguje na spojenie maďarských strán: Veta, ktorú potrebovali Slováci počuť

Spojenie maďarských strán do jednej neznamená krach idey spolupráce Slovákov, Maďarov a ďalších národností.

Pre agentúru SITA to povedal bývalý líder Mostu-Híd Béla Bugár, ktorý v roku 2009 Most-Híd založil ako stranu spolupráce väčšinového národa a národností. Podľa politológa Tomáša Koziaka myšlienka spolupráce Slovákov a Maďarov v jednom politickom subjekte „nie je mŕtva“ a považuje ju do budúcnosti za životaschopnú.

Strana maďarskej komunity (SMK), Most-Híd a hnutie Spolupatričnosť majú na budúci týždeň podpísať deklaráciu o spojení do jedného politického subjektu. V tohtoročných voľbách sa do parlamentu nedostala ani jedna strana, ktorá by zastupovala záujmy občanov maďarskej národnosti.

Bugár tvrdí, že projekt spojenia podporuje aj preto, že každá zo strán bude do zlúčeného subjektu vstupovať s vlastnou platformou. „V našej platforme Most-Híd budú Slováci, Maďari, Rómovia, Rusíni a jedna platforma nemôže prehlasovať druhú. Ak by to malo byť tak, že zmizne idea spolupráce všetkých, teda nielen Maďarov, ale aj Slovákov, Rusínov a Rómov v jednej strane, zmizol by som aj ja,“ priblížil Bugár. Po parlamentných voľbách sa vzdal pozície šéfa Mostu-Híd, členom strany zostal.

Podľa politológa Koziaka sú Slováci a Maďari odkázaní na politickú spoluprácu. „Dôvodom je aj to, že mladšia generácia Maďarov nemá problém voliť aj slovenské strany. Každá maďarská strana, ktorá sa chce podieľať na moci, je odsúdená na spoluprácu so slovenskou stranou. Keby to jej nacionalistické ostrie bolo príliš silné, určite si nenájde slovenskú stranu, ktorá by s ňou spolupracovala na vytvorení vlády,“ zhodnotil politológ.

Spojenie maďarských strán považuje Koziak za nevyhnutné. Skupina voličov, ktorí sa hlásia k maďarskej menšine, každoročne klesá. „Politické strany orientované na maďarských voličov vedia, že ich početnosť je obmedzená a čím viac maďarských strán na Slovensku bude, tým je menšia šanca, že sa dostanú do parlamentu,“ povedal politológ.

Upozornil, že spojenie strán nemusí automaticky znamenať parlamentnú účasť. Každá bude mať podľa Koziaka vlastné ambície a úlohou nového lídra bude zjednotiť rozmanité politické prúdy. „Bude dôležité, kto sa stane lídrom zjednotenej strany. Môže to byť prvý znak úspechu,“ poznamenal Koziak. Za chybu považuje, že Bugár bol dlhé roky na politickom vrchole, ale nezanechal politického lídra. „Po Bugárovi zostala politická diera, a tak to bude pre nového šéfa zjednotenej strany náročnejšie,“ dodal politológ.

Most-Híd a SMK sa vlani usilovali o spoločný postup v parlamentných voľbách. Po stroskotaní rozhovorov sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom a so stranou Spolupatričnosť. Vytvorili volebnú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktorá sa uchádzala o hlasy voličov. MKS získala podporu 3,9 percenta voličov a Bugárov Most-Híd 2,05 percenta. Na vstup do parlamentu bolo potrebné získať aspoň päť percent hlasov.